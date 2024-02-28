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【財政預算案2024】都大率先申請成為應用科學大學　消息：1億元啟動資金料夠用5年

社會 18:11 2024/02/28

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政府已預留約6.8億元支持職業訓練局加強推廣職業專才教育的工作。（資料圖片）

財政預算案今日（28日）宣布預留1億元「啟動資金」，協助自資院校成立「應用科學大學聯盟」，都會大學已向政府申請成為應用科學大學。政府消息人士表示，相信有關資金夠用5年，並由預計於上半年成立的首間應用學科大學牽頭，與政府商討如何使用，當局亦會監察使用情況。

政府消息人士透露，目前已收到1間大學申請成為應科大，待完成審批後，料於上半年成立本港首間應科大，屆時將由該校擔當聯盟的牽頭角色，並與政府商討如何運用該筆資金，消息人士亦強調「唔係大學鍾意點用就點用」，將會由教育局監察大學使用情況。

消息人士亦指，1間應科大是起步點，政府無訂立目標數目，至於其他未升格成為私立大學的自資院校，則有機會以附屬成員身份加入聯盟。

此外，政府將於下學年預留2,100萬元為修讀「指定專業/界別課程資助計劃」（SSSDP）下的應用學位課程全日制學生。政府消息人士表示，實驗室為本及非實驗室為本的課程學生，每人分別可獲8,000元及5,000額外資助，資助額增至87,770元及50,810元，以增加報讀誘因，並預計應用學位課程持續增加，到2031/32年度相關撥款將增4倍至1.04億元。

首間應科大料於上半年成立　都大林群聲：將全力以赴提升職專地位

教育局已於本月初公布應用科學大學申請條件，全年接受合資格自資專上院校提交申請。都大今日回應表示，已就成為應用科學大學向教育局提交申請，現正與局方跟進申請相關事宜，歡迎財政預算案預留1億港元啟動資金，都大校長林群聲稱，樂見政府對職專教育的承擔，都大將全力以赴，提升職專教育的社會地位，推動應用科學大學普及化，為學生提供更多元化的升學和就業出路，為香港培育優秀人才。

另外，政府已預留約6.8億元支持職業訓練局加強推廣職業專才教育的工作，包括將「職學僱主評核先導計劃」及「兼讀制專業課程學生資助試行計劃」延長5年、進一步支持學生交流活動、加強支援有特殊教育需要的學生、鼓勵僱主提供職場學習等。

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記者：馮琪雅

大學 職業專才教育 職業訓練局 財政預算案 教育局

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