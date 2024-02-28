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玲玲友情報丨麥玲玲忠告打工仔要守時　Son姐指現在員工拒升職︰驚責任大壓力增

娛樂 20:03 2024/02/28

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熱門 新手爸媽 李龍基 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區

《玲玲友情報》吳兆麟、麥玲玲、Son姐張慧敏、蔡景行。（左起）

堪輿學家麥玲玲帶領J2ers吳兆麟（Alan）、蔡景行（行仔）主持的J2清談節目《玲玲友情報》，今晚（2月28日）一集主題為「新人唔係咁樣做」，嘉賓是「職場女王」Son姐張慧敏。

玲玲師傅忠告新人守時很重要，她笑言當年為加強在公司存在感，會提早1小時回公司，令老闆記得自己。

師傅又乘機放閃讚老公何德說︰「佢從來唔遲到，返30年工從未遲過到，所以佢好痛恨伙記遲到，呢方面佢好嚴謹，覺得係一個承諾，有15分鐘走趲已經好夠。」

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玲玲師傅兩公婆互為對方慶生，非常恩愛。

員工遲到被照肺

曾有員工9點20分返到公司，已經被老公照肺，反問「你簽合約嗰陣唔係9點返工咩」。話口未完身旁的Son姐即霸氣回應︰「如果你老公係我上司或者老闆，我會問返佢你合約夠寫6點放工，我噚晚放幾點呀！」引得哄堂大笑。

今集《玲玲友情報》不單一如以往，貼出人夫何德的相片，配以改圖增加效果，又爆老公「苛刻」。玲玲師傅接受訪問時直言丈夫不會介意︰「表揚佢唔遲到同認真，而且佢真係咁。每次節目放佢張相出嚟，佢都好開心㗎，仲話最好集集都有。」另外，玲玲師傅表示有同老公講時移勢易，不要太在意員工遲到。

玲玲師傅與老公年輕時照片。

「職場女王」分享打工貼士

至於Son姐張慧敏作為「職場女王」，給打工仔上班貼士，說︰「想人留低印象，一係你好靚仔，又或者好有性格。如果唔係主動啲去介紹自己同人『say hi』，唔好諗咁多做多啲。」

她又提到過往自己在公司表現出眾，獲老闆在大會中表揚，並補充說︰「佢唔會唔記得我囉，（我）生得靚已經係有着數，仲要唔係靠美貌，係靠實力喎。」霸氣中不失幽默感，不過最後她都選擇辭職，最終創立獵頭公司。

《玲玲友情報》

新人返工要主動

不過，Son姐慨嘆時勢不同，過往員工都打聽升職加薪方法，如今卻千方百計拒絕升職，笑說︰「以前升職加薪，而家係加『辛』。啲人唔想升職，係驚責任大咗壓力增加。」

她更忠告新人返工要帶腦及夠主動，不要齋坐、齋問等運到︰「見工時你已經知道份工要啲乜嘢，唔好成日淨係問，或者坐喺度等，跟住話『佢都冇叫我做』，呢啲態度唔好話份工打唔打得長，自己都學唔到嘢。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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