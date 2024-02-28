【財政預算案】大灣區醫療券等計劃涉半億行政開支　港府：年內公布向內地買醫療服務

▲ 政府指未來四年需花接近半億處理醫療券行政費用。(資料圖片)

2024-2025年度政府衛生預算為1095億，按年經常開支增加5.9%，其中醫管局財政撥款合共954億元，增加2.2%。政府消息人士表示， 人口老化及慢性疾病需求增加，令疫後服務開支上升，因此令下一個財政年度預算增長。

政府於2024-2025年度及2025-2026年度，共預留4700萬供醫療券事務科用於增聘人手、以應付大灣區事宜。消息人士重申，政府無估算醫療券大灣區試點計劃擴展後增加開支，不過衛生署需要增加行政開支、以應付新增7個試點機構後，「對數」等行政事宜，以及醫療券計劃其他優化措施。

當局強調會於醫療券大灣區計劃當中設監管機制。消息人士表示，衛生署會作監管，亦會與內地的對口單位、例如衛健委設溝通渠道。

花約1.5億設大灣區臨床試驗所

另外，為病人提供總共於2000元資助額的「支援粵港澳大灣區醫院管理局病人先導計劃」，會於3月底結束。消息人士表示，不排除於計劃當中加設跨境採購的項目，亦即向內地買服務。消息亦指，會於年內公布試點計劃，設先導計劃向內地買服務。政府早前表示，磁力共振、電腦掃瞄，均是政府買服務對象。

至於政府計劃於大灣區成立國際臨床試驗所，2024-2025年至2028-2029年度的有時限撥款為1億4000萬。當局表示，撥款包括成立數據庫、實驗室等，亦已預留開支予「數據過河」之用。政府消息人士表示，臨床試驗所的推展工作會按河套區發展而定，初期於河套區或河套區以外設立兩個選項均會考慮。

未交代急症室加價 恆常機制檢討

消息人士亦表示，急症室收費會按醫管局既定機制檢討，因此不會納入財政預算案建議當中。局方表示，會要求醫管局考慮一藍子因素之餘，亦考慮公立醫療的行為習慣。至於有指醫管局於垃圾徵費下，需額外多繳4千多萬。消息人士表示，會於醫管局恆常開支中承擔。

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記者：陳展棋