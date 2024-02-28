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【京官訪港】夏寶龍今經深圳灣口岸離港　李家超引述夏寶龍：更多惠港政策陸續有來

政治 14:29 2024/02/28

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夏寶龍今結束7天調研行程，經深圳灣口岸離港。（資料圖片）

港澳辦主任夏寶龍今結束7天調研行程，經深圳灣口岸離港。特首李家超送行之後見記者總結夏寶龍7天調研行程，就經濟發展主題，夏寶龍提出三個重點，表明中央對香港發展的全力支持，又引述夏寶龍指，更多惠港政策，將陸續有來。

李家超見記者表示，夏寶龍就經濟發展主題，夏提出三個重點：第一，肯定政府工作，贊同政府在推動經濟發展的思路和措施；第二，強調堅定發展信心，反覆強調要對香港發展有信心，特別與外國本地商會代表座談時，夏主任講述了如何去看香港營商環境，香港未來發展前景；第三，表明中央對香港發展的全力支持，重申中央將一如既全力支持香港，發展經濟改善民生，全力支持香港鞏固提升國際金融中心地位，而且中國對香港支持實實在在，持續不斷。

李家超指，夏寶龍坐飛機來機場，考察機場，在深圳灣口岸離開香港，他陪同夏寶龍考察深圳灣口岸考察運作情況，詳細介紹春節期間，為方便旅客提供的便利措施，包括二十四小時通關。他認為，兩項活動體現夏主任，對於香港國際航運中心和航空樞紐的建設，及促進兩地往來交流的高度重視

李家超：3月底起國泰將增往來西安、青島航線航運力

國務院早前批准將西安及青島納入為港澳個人遊城市，3月6日起實施。李家超透露，國泰航空將在3月31日起，增加往來西安、青島航線的航運力，往來西安與香港航班，會由每星期三對增到五對，增加800個機位；青島現時每日有航班，改用大機，每星期增360個機位，增幅約11%，運輸及物流局將推動繼續增加航班。

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責任編輯：區綽彥

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