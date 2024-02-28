生命鬥士︱5歲腦癌女童飽受化療之苦　遊迪士尼圓公主夢母感觸落淚

▲ 5歲腦癌女童飽受化療之苦，遊迪士尼圓公主夢，母親感觸落淚。

本港一名5歲女童心玥於去年患上髓母細胞瘤，隨即停學接受手術及治療。經歷化療之苦的心玥，原來是《魔雪奇緣》（Frozen）角色Elsa的小粉絲，為此，「願望成真基金」安排心玥到訪迪士尼樂園，並打扮成公主，近距離接觸偶像Elsa，藉此鼓勵她積極抗病，母親見證女兒圓夢的過程亦不禁感觸落淚。

最新影片：

Facebook專頁「願望成真基金」日前分享心玥的故事，指她去年確診髓母細胞瘤，需要停學接受手術和治療。目前她正進行化療，身體較虛弱、容易感到疲累，由於病情不穩定，心玥的療程時間及次數比預期多，媽媽亦曾為此感到灰心。

雖然心玥要面對治療的不適，但個性文靜寡言的她。每當談起《魔雪奇緣》（Frozen）角色Elsa時，便會變得雀躍，又會在家中與妹妹穿上公主裙扮公主，更許願希望成為Elsa。

「願望成真基金」於是為心玥實現願望，她和家人獲安排到訪迪士尼樂園，參觀魔雪奇緣世界。心玥看到園內華麗的裝飾時，顯得十分興奮，仿佛忘記身體的疲累和不適。樂園的工作人員亦為心玥悉心打扮，她穿上公主裙扮成「小Elsa」，然後與心愛的Queen Elsa見面，她事先更特意準備了畫作和聖誕卡，並親手送給Queen Elsa。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

作為心玥的「抗癌戰友」、一直默默支持和陪伴女兒的媽媽，在旁見證女兒圓夢的過程，又眼見她精神奕奕，不禁感觸落淚，她表示：

當見到心玥變身成為公主時，我感到好難忘。因為係我第一次見到佢呢個既感動又喜悅嘅表情。

「願望成真基金」亦表示，希望願望日可以為心玥一家帶來動力，鼓勵他們積極完成接下來的治療。

髓母細胞瘤（Medulloblastoma）

中大兒科學系教授李志光醫生曾指出，髓母細胞瘤佔兒童惡性腦瘤2、3成，年均確診10宗新症個案。髓母細胞瘤成因不明，患童3歲至10多歲發病均有，最年輕只有1、2歲。

他表示，患童須進行手術切除，小腦主責手腳協調行動等 ，術後會有行路不穩、說話不清情況，加上輔以化療及電療，更致患者聽力、智力受影響。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：王明芳