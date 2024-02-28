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【財政預算案2024】機場三跑目標年底投入運作　港府：同時調查中長期人手需求

社會 15:17 2024/02/28

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香港國際機場三跑道系統項目，目標今年底投入運作。（資料圖片）

最新一份財政預算案提到，機管局正按計劃，全速推進香港國際機場三跑道系統項目，目標今年底投入運作。政府消息人士稱，預期機場島人手需求慢慢上升，短期可靠本地培訓和招聘應付，中長期人手需求則由機管局在今年年底調查。

消息人士續稱，為把握三跑道系統帶來的機遇，同時配合國家「空中絲綢之路」的建設，政府會加強與現時25條涵蓋亞洲、歐洲、美洲等的主要航線；具潛力「一帶一路」航線；及中東等相關國家的航空服務聯繫，包括簽定全新《民用航空運輸協定》、商議鬆綁現有協定所限的航機班次、客量等；貨運方面則視乎貨物出入口地商議，其中去年已跟德國修改協定，今年會續改善條件，讓更多貨物能來住兩地。

另外，政府將於今年內，就東九龍、啟德和洪水橋/廈村推展智慧綠色集體運輸系統，邀請全球的供應商提交意見書；且續透過「港深跨界軌道基礎設施建設專班」，與深圳當局合作推展港深西部鐵路（洪水橋至前海）及北環線支線兩個跨境項目，共同構建「軌道上的大灣區」。消息人士指，東九龍和啟德項目目標在2026年下半年招標，2027年批出工程合約和動工；洪水橋/廈村則因已進行很多前期工夫，包括平整土地，要再評估何時開展有關程序。

消息人士又指，今年會繼續推進港鐵南港島綫西段項目，期望每小時載客量達1萬，且參考雲巴、智軌及巴士快速交通系統（BRT）等方式；接駁交椅洲人工島的鐵路則配合人工島發展推進。

至於發展高增值海運服務，政府計劃向船東提供批量註冊優惠，吸引船東大規模將船舶於香港註冊，並在今年起就批量註冊優惠修訂相關規例，概述相關規則和申請資格等。消息人士說，修訂規例會在今年底提交至立法會，船東若於24個月內，在港註冊兩艘或以上，船齡10年或以下，且共不少於5萬噸的船舶，即可獲豁免船舶首年註冊費用。

針對綠色航運，海事處計劃為合資格船舶提供優惠措施，涉及撥款約6,500萬元。消息人士指，計劃本財年展開至2026年，重5,000噸或以上，並在國際海事組織制訂的國際減碳標準中獲得A或B級的香港註冊船舶，將可每年獲2萬元。

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記者：梁薾心

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