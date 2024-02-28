食用安全｜1個月發燒3次揭染兩種「要命」寄生蟲　男患者：曾進食過魚生蛇肉【附2大預防措施】

▲ 1個月發燒3次，揭染兩種「要命」寄生蟲，男患者：曾進食過魚生蛇肉。

外出遊玩時一定要注意飲食安全問題。近日，内地一名男子1個月内發燒3次，原以為自己是流感，前往醫院檢查後發現感染了兩種「要命」寄生蟲，原因竟是他3個月前曾到廣州出差，嘗試了魚生和蛇肉之後，才感染寄生蟲。

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綜合内地媒體報道，來自浙江的孔先生（化名）早前1個月内經歷3次發燒，因為伴有偶發咳嗽，他一直以為自己是患上流感。隨後他前往浙江醫院就診，經醫生檢查後發現，他的嗜酸性粒細胞比普通人高出40倍，初步判斷是寄生蟲感染。

醫生追問孔先生最近有沒有吃過甚麽特別的東西，惟孔先生一直否認，直至住院後他想起自己曾在2023年11月時前往廣州出差，「我聽説當地特色是魚生和蛇肉，特別鮮，就嚐了嚐」，醫生於是懷疑可能與感染寄生蟲有關。

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醫生表示，孔先生的上腹部增强CT檢查顯示，肝内多發病灶，肝功能已出現異常。隨後醫生為孔先生進行了寄生蟲相關檢查， 報告顯示，孔先生的曼氏裂頭絛蟲（Spirometra mansoni）循環抗體及中華肝吸蟲循環抗體均呈陽性，即孔先生同時感染曼氏裂頭絛蟲和肝吸蟲兩種寄生蟲。

他又指，如果食用了被肝吸蟲感染的生魚片，蟲體可能會寄生在人體膽管、膽囊内；曼氏裂頭絛蟲主要寄生在蛇、黃鱔、泥鰍上，因此孔先生可能是吃了蛇肉後感染曼氏裂頭絛蟲，而曼氏裂頭絛蟲經消化道感染者潛伏期較長，多為一年至數年。所幸經過殺蟲治療後，孔先生的體溫恢復正常，目前已經康復出院，後續他仍需要定時隨訪。

未煮熟水產危害

根據食安中心資料，野外捕獲的水產較可能帶有寄生蟲；人工養殖的魚類如投餵的飼料含有寄生蟲，亦有可能受寄生蟲感染。在眾多寄生蟲中，最令人關注的是吸蟲（肝吸蟲和肺吸蟲）、蛔蟲（如廣州管圓線蟲）和縧蟲（如裂頭縧蟲屬）。一些淡水蟹和淡水螺已知分別有肺吸蟲和蛔蟲寄生，而魚類則可能帶有肝吸蟲和縧蟲。

而有害的微生物包括細菌（例如副溶血性弧菌和霍亂弧菌）和病毒（例如諾如病毒）兩種。副溶血性弧菌天然存在於海水（河口和近岸水域）中，難免會有海產受到弧菌的污染。另一方面，鹹水和淡水（例如河流）均有霍亂弧菌的蹤影。諾如病毒則是本港最常見的食源性病毒之一，普遍存在於受污染的海水中。介貝類海產若生長於被污染的水域，受污染的機會就會大大提高。

2大預防措施

食安中心列出以下2項預防措施，提醒市民遵守，以免造成寄生蟲或細菌和病毒感染。

1. 避免進食生醃水產

未經煮熟的魚和螃蟹或含致病菌和寄生蟲，而介貝類則較常受致病菌和病毒污染。以酒、醋、豉油、蒜頭、辣椒等醃製魚和螃蟹並不能殺死這些有害的微生物和寄生蟲。因此，生醃螃蟹（例如醉蟹）、生醃魚（例如南美魚生 ceviche）、生蝦（例如泰式生蝦刺身）和生醃螄蚶（例如醉螄蚶）都曾成為人們食物中毒的元兇。

2. 避免進食未煮熟的水產

在某些地區，人們習慣把螄蚶等介貝類水產只煮到半熟（或輕焯），認為這樣能保持食物的鮮味。但進食未經煮熟的介貝類也是食物中毒的常見成因之一，因為食物只是煮到半熟，裡面的有害微生物和寄生蟲還未被殺死。

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責任編輯：羅嘉欣