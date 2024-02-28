為善最樂｜維特健靈捐出300萬善款　即日起開放全港慈善團體申請　改善大眾身心健康【附申請詳情】

維特健靈「健靈慈善基金」本年度捐出港幣300萬，即日起公開予全港慈善團體申請，並希望善款能應用於關注及改善大眾的身心健康，截止申請日期為今年4月30日。

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維特健靈今年1月在30周年酒會宣佈上述消息，表示是次「維特健靈30周年慈善捐款」公開給予全港慈善團體申請，再由健靈慈善基金的甄選委員會，向基金托管人推薦10間合資格的受惠慈善團體，分別向每個團體發放最多港幣30萬元捐助，相關詳情包括：

「維特健靈30周年慈善捐款」流程︰

申請開始︰2024年2月23日

截止日期︰2024年4月30日

甄選︰2024年5至6月

公佈結果︰2024年6月中旬

捐款儀式（10間受惠機構）︰2024年8月

查詢電郵︰info@vitagreencf.com

備註︰

申請團體請於郵寄/電郵申請時註明︰「申請維特健靈30周年慈善捐款」

是次30年慈善善款只接受慈善組織申請，個人申請並不適用。

申請之組織必需承諾善款是用於改善 / 關注大眾身心健康。

申請組織須提交計劃大綱，包括獲得善款後的用途、用於舉行活動的資料等。

「健靈慈善基金」於2008年成立，一直以經濟援助及捐贈維特健靈健康產品，來幫助社會上有需要的團體及個別人士，並由各界專業人士組成甄選委員會，向基金托管人推薦合資格的受惠者，再由基金托管人專責核實及執行對受惠者的資金或健康產品分配及援助。

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