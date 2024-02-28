【財政預算案2024】輪候公屋現金津貼試行計劃延至明年6月　港府：金額維持不變

▲ 輪候公屋現金津貼試行計劃延長1年。（資料圖片）

最新一份財政預算案提到，將延長輪候公屋現金津貼試行計劃1年至明年6月，幫助輪候冊上的基層家庭，並適時再作檢討。政府消息人士稱，在延長期間，申請資格和現金津貼金額水平將維持不變。

政府於2021年6月底推出為期3年的現金津貼試行計劃，向非居於公屋、非領取綜援而輪候公屋超過3年，及並未獲首次編配公屋的合資格一般公屋申請住戶（即2人或以上家庭和長者1人申請者） 提供現金津貼，以紓緩基層家庭因輪候公屋而面對的生活困難。

消息人士指，截至上月31日，政府已累計向約9.67萬個合資格一般公屋申請住戶，發放約41億元現金津貼，共約26.68萬人受惠。考慮到現金津貼試行計劃的期限將於今年年中屆满，政府決定延長試行計劃一年至明年6月，並適時再作檢討。在延長期間，申請資格和現金津貼金額水平將維持不變。

試行計劃下的現金津貼金額水平如下：

住戶中合資格成員人數 現金津貼金額（每月） 1人 1,300元 2人 2,250元 3人 2,700元 4人 3,050元 5人 3,350元 6人或以上 3,900元

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記者：梁薾心