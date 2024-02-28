【教師流失】幼師流失率近2成創新高　消息：學界無反映人手緊張將按需求調整師訓學額

▲ 本學年幼稚園教師流失率接近兩成。（資料圖片）

學生人口減少及移民潮持續衝擊學界。財政司司長陳茂波今日（28日）發表新一份《財政預算案》，披露2023/24年度教師流失問題持續，其中幼稚園教師流失率為19.1%，再創新高，按年升1.5個百分點，亦遠超當局去年同期估算，官津中小學教師流失率則分別微跌至8.2%及7.8%。政府消息人士拒評流失率高低，但幼稚園學界未有反映人手緊張，至於未來3年期的大學師資培訓課程學額，將因應需求調整。

根據政府收入帳目顯示，本學年幼稚園教師流失率的修訂預算為19.1%，比上學年17.6%增加1.5個百分點，對比教育局去年估算的15.4%，反映局方「估細數」涉及3.7個百分點。同時，本學年幼稚園學生人數修訂預算為13.61萬，按年減7,600人（5.3%）。

至於本學年官津中、小學及特殊學校師流失率，分別為8.2%、7.8%及9.8%，分別按年回落1.6、0.7及1.8個百分點。

政府消息人士表示，教師流失原因包括「個人考慮」及退休等，隨著本港人口結構性下跌，幼稚園結束已是不爭事實，但同時有新的幼稚園開辦，當局會密必留意教師流失情況，一直有與業界保持溝通，並引述業界表示，未見出現幼師人手緊張，又形容幼稚園教育計劃推行情況穩定；中小學方面則運作暢順，隨著學生人數減少，當局會留意整體規劃，包括因應社會供求和考慮人才來港。

浸會大學已於上學年起逐步停辦師訓學士課程，政府會否在下個3年期（2022至2025年）規劃要求大學再削師訓學額？政府消息人士指，師訓課程要有持續性，認為「唔可以減哂」，會考慮院校建議及各界別人力發展規劃學額分配。

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記者：馮琪雅