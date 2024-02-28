婚後事劇透丨第4集劇情預告　潘悅被追訪生活大亂不原諒父母離婚

▲ 《再見·枕邊人》

TVB劇《婚後事》由羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲、羅天宇、王敏奕主演， 第3集劇情講到時靜林打算離開誠鈞，誠鈞坦言，靜林才是他想要的女人……

第4集（29/2）

（潘悅與潘善仁視點）潘悅盡力做好孩子，希望換來一家團聚，卻在明芯口中，得知父母正辦理離婚。

潘悅設法希望拖延官司，及後卻驚聞善仁於網上發表了《婚後事》，正被網暴。

潘悅被記者追訪而生活大亂，仍想見善仁一面，問明究竟，遂安排父母見面，卻目擊父母醜陋的爭執。

另一方面，善仁自知會輸掉潘悅的管養權，絕望得擄走潘悅，想遠走他方，但父女獨處間，善仁認清潘悅是最受傷害的人，終於有決定……

潘悅未能理解父母用意，無法原諒父母離婚。

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