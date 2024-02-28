【黎智英案】陳沛敏相信《蘋果》並非犯罪組織　強調於法例規限下報道   

▲ 前《蘋果》副社長陳沛敏。（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英涉違《港區國安法》，黎及《蘋果日報》(下稱《蘋果》) 3間公司否認串謀勾結外國勢力罪等共3罪，案件今（28日）於西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審。前《蘋果》副社長陳沛敏續作供稱，陳確認雖然《蘋果》的報道角度不會變，但《蘋果》會在法例規限下繼續作出報道，又指當時曾相信《蘋果》並非犯罪組織。

案件今踏入第34天審訊，第二位從犯證人、前《蘋果》副社長陳沛敏第13天作供，代表被告黎智英的資深大律師彭耀鴻繼續進行盤問

黎一方今於庭上播放影片，當中黎於《蘋果》25週年報慶中曾發言，當中黎提及「無人逼你哋做烈士」。代表律師指，黎的意思是不會逼人違反《港區國安法》。陳則認為這是一個很空泛的說法，意思是「喺度返工係你嘅決定」。

彭指即使黎於還押後，亦未有要「其他人撐住」，只是「要自己撐住」。陳供稱，於記憶中黎曾著公司同事撐住。代表律師再引述陳撰寫的文章，題為「文明能壓碎情懷不衰無論枯乾山水」，當中提及陳曾在黎還押時探訪黎，黎稱「我會撐住，但我唔會叫出面啲人撐住囉」。陳供稱，當時兩人曾提及初選案，自己當時理解黎講「出面嘅人」，應是黎於政界及社運界的朋友。

彭又引述《蘋果》前社長張劍虹於員工大會發言的錄音，當中張曾向壹傳媒員工「我地唔係犯法，我哋唔係一個犯罪組織」。陳確認張的發言是希望給予員工信心，內容則曾經由《蘋果》高層討論，陳指當時曾相信以上說話。

陳又確認張曾稱「法例會唔會收緊？唔知道。到時收緊我哋咪再應變囉」。至於「應變」則是指《蘋果》會就法例的變更，以改善做事方式。

彭續引述黎親撰的信件，當中曾提醒所有同事要小心，指新聞工作是危險的，當中不止提醒高層，亦提醒其他員工。陳則指，信件下方亦有提及「唔代表係褪軚」。

彭總括指，雖然《蘋果》的報道角度不會變，但《蘋果》會在法例規限下，繼續作出報道。陳確認說法。

聆訊明（29日）續。

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記者：梁錦麟