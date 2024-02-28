再見·枕邊人劇透丨第4集劇情預告　晴天竟找到被撕走的兩頁日程

▲ 《再見·枕邊人》

TVB劇《再見·枕邊人》由馬德鐘、黃智雯、張曦雯、羅天宇、徐榮、鄭俊弘、尹詩沛等演出，第4集劇情講到晴天與長勝失聯，另邊廂萬森亦接到通知指晴天有危險，急趕往營救……

第4集（29/2）

有人突襲晴天，幸萬森及時出現制止，原來該人是多年前受訪天才兒童黎家明的父親黎秋，黎秋道出是晴天當年的一篇報道，害他弄得妻離子散下場。

晴天翻看報道，感有愧於黎秋，遂想補償，幫他找回失散的家明。

誰知，當晴天促成黎秋與家明見面時，家明卻道出事件的另一版本！

真相大白，家明告訴晴天曾說過想與萬森離婚，晴天方醒覺二人婚姻並非萬森所講般美好。

晴天偷進萬森家欲找線索，竟找到被撕走的兩頁日程……

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