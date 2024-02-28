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龍年運程｜麥玲玲師傅解構龍年最當旺顏色　五黃災星+二黑星致歌手易失聲

休閒消費 17:22 2024/02/28

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究竟今年應該多穿什麼顏色的衣服呢？

堪輿學家麥玲玲師傅日前出席卡士乳酪活動，見玲玲師傅一身桃紅色服裝上陣，非常俏麗醒神，問到龍年是否要穿多些鮮色衣服會才可以增強運氣？玲玲師傅表示穿衣顏色主要根據個人的出生季節，所以大家可以參考自己的農曆生日月份。

師傅指出，春天出生的人木旺，他們可以穿多些米色、白色或用少少綠色；而夏天出世的人，即農曆四、五、六月，他們比較火旺，就不要穿紅色，可以用多些粉藍色的物件；農曆七、八、九月是秋天出生月份，就要用多些綠色；冬天出生就用紅色為主。

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師傅亦表示，雖然穿衣顏色主要根據個人出生季節，但如果那一年有某種顏色特別旺，也可以多用，她說：「例如今年來說，白色算不錯，是一個旺財的顏色，平時少用白色的人，今年也可以用多少少。」

至於2024年，娛樂圈有什麼需要注意的地方？師傅就表明「靠把口搵食」的歌星或主持要多加留意健康問題：「今年有五黃災星，加埋九運中的二黑星，變成強化了凶星，用口搵食的要低調點，尤其唱歌的歌星，會容易失聲。」

最後講到香港經濟問題，師傅坦言不會看得太淡：「香港始終北面有水，所以相對地，尤其中環，經過八運轉九運鹹淡水交界之後，現在會混亂少少，但之後會穩定下來。」

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責任編輯：李惠儀

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