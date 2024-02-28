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財政預算案2024｜藝術三月連串展覽　Art Central中環打造藝術長廊

休閒消費 16:36 2024/02/28

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Art Central 2024將回歸香港地標中環海濱


財政司司長陳茂波發表今年財政預算案提到，將推出盛事活動吸引更多旅客，也讓市民有更多娛樂休閒選擇。未來港府將舉辦更多盛事活動，並加強統籌協調，擴大活動的經濟及宣傳效益，提升香港的國際形象。

今年上半年會有80多項不同主題及類型的盛事。單在「藝術三月」，就有一系列的藝術文化盛事，例如Art Basel（巴塞爾藝術展）、「藝術＠維港」、Art Central 2024等。

今年「Art Central 2024」將回歸香港地標中環海濱，呈獻95家藝廊及一系列精心策劃的節目，令展會成為2024年香港藝術週的必到之處。
 
由香港特別行政區政府文化體育及旅遊局「文化藝術盛事基金」資助的Art Central ,將於2024年3月28日至31日舉行，由鄭得恩策展，為公眾帶來充滿沉浸式體驗的現場節目早前大會跟首席合作伙伴大華銀行，早前宣佈本屆節目詳情。

五位來自世界各地的藝術家將於異體雕塑與裝置藝術區展示大受好評的作品，當中包括特別委約香港藝術家何倩彤特別創作的雕塑裝置。一系列沉浸式體驗包括來自不同背景藝術家的最新錄像藝術、與著名文化組織合作的精彩講座節目、適合各年齡層的教育活動，以及日本藝術家砂山典子 (Norico Sunayama) 帶來一連五天的表演。 

Henderson Arts @ Central

多年來積極支持和推動當代藝術和文化發展的恒基地產，致力打造創新地標建築，更將藝術帶入社區，啟發大眾想像力。三月多場藝術盛事匯聚香港，包括巴塞爾藝術展及Art Central，集團亦響應舉辦Henderson Arts @ Central，在旗下多個中環地標建築舉辦連串藝術活動，誠邀大眾免費參與，為大家帶來一場精彩獨特的藝術文化之旅。

壓軸盛事Art Basel

藝術界年度盛事，當然還有一年一度的巴塞爾藝術展（Art Basel）將於3月27日-30日舉行。

今屆香港展會精選亮點，包括特別展區「藝聚空間」（Encounters）與「策展角落」（Kabinett）詳情，以及於展會現場及全城各地舉行的豐富藝術項目，展時將呈獻來自40個國家及地區的243間頂尖藝廊，參展藝廊數目相比2023年增加了66間，標誌展會全面回復至疫情前規模。

Art Basel

巴塞爾藝術展香港展會憑藉五個精彩展區、「與巴塞爾藝術展對話」及「光映現場」，以及與本地藝術機構合作，呈現出了極其多元的藝術之音。

記者:陳家昌

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