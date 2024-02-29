2月29日｜為何閏年4年一次？生日點計歲數？　必讀有關2月29日的5件事

▲ 2024年是閏年，所以有2月29日，但你有知道為甚麼閏年是4年一次嗎？（iStock圖片）

【2月29日/閏年/生日】2024年是4年1次的「閏年」，即是2月會有2月29日，比非閏年多出1天。究竟為甚麼會出現閏年？2月29日出生的人，應如何計算歲數？背後原來都有段古！以下關於2月29日的5件事，真是不說不知呢！

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2月29日｜1. 為甚麼2024年是閏年？

香港天文台曾就此解釋，現時世界普遍採用的公曆是格列高里曆，它的前身是儒略曆。根據儒略曆的規定，每4年有1個閏年，閏年為366日，其餘3年（稱為平年）各有365日。公元年數能被4除得盡的是閏年。儒略曆1年平均長365.25日，比實際回歸年的365.2422日長11分14秒，即每400年約長3日。

教宗格列高里十三世於1582年宣佈改曆，改變置閏規則。公元年數被4除盡的是閏年，但如被100除得盡而被400除不盡的則不是閏年。這樣的做法可在400年中減少3個閏年。在格列高里曆下，400年中有97個閏年（每年366日）及303個平年（每年365日），所以每年平均長365.2425日，與回歸年的365.2422日十分接近。

根據公曆的置閏規則，2024可被4及400整除，所以公元2024年是閏年。但1700，1800及1900因不被400整除，所以不是閏年。

2月29日｜2. 為甚麼閏年是4年一次？

嚴格來說，1年其實並非365天，因為地球圍繞太陽公轉1次需要365.242190天，而每公轉4次就將多出1天，也就是366天。

台灣《中央氣象署》曾為此發表過詳細解說，由於中國古代使用的農曆月份是配合月象圓缺，12個陰曆月（朔望月）總數加起約354日，而氣候周而復始的一個回歸年，卻有365.2422日，兩者相差約11日。因此，為了使農曆的春夏秋冬能配合陽曆的四時節氣，祖先們便在農曆適當的時間增加一個月，以解決農曆年較短的問題，而增加的月份便稱為「閏月」。

經過較精確地計算，19年須加7個閏月，農曆才能與氣候相配合，計算方法如下：

19個回歸年 ＝ 365.2422日 × 19 ＝ 6939.6018日

12個朔望月 × 19 ＋ 7個朔望月 ＝ 29.53059日 × 235 ＝ 6939.6887日

由此可見，19個回歸年和235個朔望月的日數相當接近，即是農曆和陽曆日期大約每19年相遇1次。就今天而言，農曆和陽曆的日期和19年前或19年後的今天日期大多相同。

▲ 2024可被4及400整除，所以公元2024年是閏年，設有2月29日。（iStock圖片）

2月29日｜3. 2月29日出生怎計歲數？

你會否真的以為，2月29出生的人每4年才大一歲？原來香港有法例解釋，根據香港法例《成年歲數（有關條文）條例》第5條列明，「一個人如在閏年2月29日出生，則在閏年以外的其他年份，須以3月1日作為他的生日」。

該條例主要為釐清閏日出生人士的有效年齡，避免於訂立合約及立遺囑時出現有效年齡問題，而引起誤會或爭議。

2月29日｜4. 為甚麼2月特別短？

香港天文台一篇文章解釋，相傳在公元前八世紀的古羅馬時代，一年只有10個月，相當於由現時的3月開始，12月作結，每個月有30或31日，加起來就有304日。當中最後4個月的拉丁文分別是September（第七）、October（第八）、November（第九）及December（第十），這幾個名字一直沿用至現代。至於December後的寒冬，當時曆法則不作計算。

後來國王努瑪龐皮留斯（Numa Pompilius）提出改革曆法。據說由於「雙數」在古羅馬人心目中屬於不吉利，努瑪龐皮留斯將原本有30日的月份全部改成29日，令該十個月的日數變為298日，同時把過往不計日數的寒冬也納入曆法內，但為免遇上「雙數」，故此再增一日為355日。而新加的57日分配在一月（29日）與二月（28日），成為當時一年中的最後兩個月。

至公元前46年，凱撒大帝（Julius Caesar）重新整理曆法，將額外10日加在不同月份，令全年日數增至365日。單數月為大月有31天，雙數月則為小月有30天。

2月29日｜5. 如果沒有閏年會變成怎樣？

美國阿拉巴馬大學伯明罕分校的物理講師尤納斯汗（Younas Khan）指出，如果沒有閏年及2月29日，地球的季節將出現轉變，幾百年後會在11月迎來夏季，聖誕節變為夏季、不再下雪。

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責任編輯：王明芳