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升中面試︱Band 1英中沙田崇真面試考論證能力　校長分享一個關鍵即達優秀表現

升學教育 10:36 2024/03/04

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沙田崇真中學Band 1英中面試考論證能力，校長梁潔妍分享一個關鍵即達優秀表現。

不少中學陸續進行升中面試，沙田崇真中學（下稱沙崇）是沙田區內熱門的Band1英中，推行「小班教學」，其升讀大學比率持續上升，吸引學生家長報讀。在過去2023年香港中學文憑成績中，沙崇入讀本地大學學位取錄高達92%，入讀三大取錄百分比為46.3%。校長梁潔妍分享有關升中自行分配學位收生準則和面試貼士，以及對來年中一生的期望，鼓勵學生多主動、多嘗試。

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沙崇2024/25年度持續採用小班教學，維持開6班中一，中一自行收生學額為50個。面試定於2024年3月9日（星期六），所有申請人將獲安排面試，面試主要評估申請人的語文能力，及了解申請人的品格、學習態度及生活習慣等。收生準則如下：

教育局成績次第50% 
面試表現50%
校外體育、藝術或服務傑出獎項*最多額外10%分數

校長梁潔妍分享有關升中自行分配學位收生準則和面試貼士。（林綺虹攝）

面試重視英文表現

沙崇中一面試只設個人面試，需以中文及英文作答。英文面試細分為兩個部分，第一部分面試會提供約100字的朗讀篇章，然後再有3條問題，而答案會圍繞在篇章內。梁校長表示，篇章當中會有一些較深奧的字詞，主要想了解申請人的拼音能力，以及對篇章的理解程度。

第二部分則是用英文看圖說故事，主要想了解申請者的英語溝通能力、詞彙運用和表達，從而判斷申請者日後是否適合就讀以英語教學為主的中學，期望同學能夠聽得懂和表達英語。

中文面試注重論證技巧

中文面試內容為開放式題目，了解學生的思考能力。梁校長表示，面試不會問時事題，主要了解申請者的論證技巧，從學生的理由推斷學生背後思考的模式。例如：「中學生應否外出用膳？」，故贊成與否、立場不重要。梁校長表示，若申請者能夠在老師不用提醒的情況下，以完整句子作答，或提供多一個原因和角度分析討論，已經是優秀的表現。

不論中英文面試，放膽完整作答，能夠對答3至4句的完整句子，以現時小六學生水平而言已是中上表現。

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期望中一學生不怕辛苦

梁校長坦言，希望錄取「不怕辛苦」的學生，學生能夠主動學習，在課堂多表達、多參與。小學生由中文為主的教學模式，轉到英文中學的階段，她明白學生需要花更多時間適應。她認為適應是學習的必經階段，只要學生不怕辛苦、不抗拒學英文，她深信沙崇教學團隊會盡全力協助學生盡早適應，讓學生循序漸進。

另外，梁校長透露，每年約有660名申請報讀沙崇學校。高才通方面，梁校長指近日有電郵查詢有關入學插班的事宜，在派位申請表發現亦有高才通子女報讀沙崇學校。

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記者：黃諾韶

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