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KO白髮｜出白髮吃4類食物有助逆轉　醫生揭最佳染髮間隔時間

保健美顏 18:13 2024/02/28

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不少人受白髮困擾，台灣有醫生就指出可多吃4類食物改善問題。

不少人都有白髮煩惱，台灣就有醫生指出，人之所以會長出白髮，除了老化之外，還有可能是因為忽略了2個要素。他又另外推介4類食物，有助合成黑色素，養出一頭黑髮。

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台灣外科醫生江坤俊近日在YouTube頻道上分享頭髮烏黑茂密的秘訣，表示除了隨著年齡出現老化外，飲食營養不足及運動量不夠，都有可能會導致人長出白髮。他指出，合成黑色素需要不同營養素，因此建議民眾多攝取以下4類食物，有助養出黑髮。

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  • 蛋白質：豆類、肉類食物
  • 抗氧化食物：可多進食蔬果，如藍莓、紅蘿蔔、菠菜等
  • 維他命B雜：深綠色蔬菜
  • 鐵質：豬肝、海鮮

他補充，貧血亦有可能是造成白髮的原因之一，建議平日可從豬肝及海鮮等食物中補充足夠鈣質，從而改善問題。

另外，適當的運動量有助促進血液循環，令新長出來的頭髮又黑又茂盛。江坤俊表示可遵照台灣國健署提出的「333原則」，在運動時達到心跳每分鐘130下、每周運動3次，以及每次運動至少持續30分鐘，在改善健康的同時告別白髮。

染燙髮最佳間隔時間

不少人會嘗試用染髮的方式遮蓋白髮，對此台北長庚醫院皮膚外科副主任黃毓惠就曾表示，染髮時有些過敏反應未必會立即出現，可能會在累積多次接觸後才發作。此外，她亦強烈建議民眾不要同時染髮及燙髮，因為頭髮的毛鱗片打開後較容易受損，可能會因為過敏反應而影響頭皮，因此建議兩者之間至少隔7天或以上。至於長期染髮人士，她就建議染髮時多加留意，盡量避免染劑沾到頭皮上。她亦指出，如果染髮時沒有出現過敏反應，則不用太擔心會對身體產生嚴重傷害。

黃毓惠補充，有些人會認為用咖啡或紅茶自製染髮劑較健康，但事實上它們的染髮效果有限，且可能因為來源不明造成傷害，有些成分甚至含有重金屬，雖然看起來可用作染色，但對身體反而造成傷害。

皮膚科醫生：應先在髮線邊際試用

皮膚科專科醫生陳厚毅曾受訪表示，染髮劑的顏料及防腐劑均有機會引起敏感，如對染髮劑敏感，首先會在髮線位置腫脹、痕癢，若抓破後會流出分泌物，再嚴重入血會有生命危險。陳醫生建議：

自行染髮前最好先在髮際線試用染髮劑，如有紅腫就要立即洗走。

他提醒使用者，切勿以為轉了品牌就會沒事，不同牌子或含有同樣致敏成分，若試過對某種成分敏感，就要避免使用。本身的皮膚較為敏感的人士，使用Henna或「低敏」的染髮劑時也不能掉以輕心。即使一向沒有敏感症狀的人，使用前也要留意說明書上的指示，留意每款染髮劑的所需時間。

同場加映：消委會不含重金屬致敏成分染髮劑

消委會過去便曾對市面上26款聲稱成分「天然」的染髮劑作測試，發現6成樣本含致敏物質或重金屬。當中有7款獲得5星評分，全部不含致敏物質、重金屬和細菌或霉菌，而且均獲5星評分。

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染髮劑注意事項 

部份愛美人士或會DIY染髮，但究竟如何判別染髮劑是否安全？根據本港《藥劑業及毒藥條例》規定，染髮產品包裝上須標示常見的致敏物質成分和含量，點擊睇下圖：

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責任編輯：羅嘉欣

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