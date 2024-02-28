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睡不安心丨研究揭枕頭超過1個高度　椎動脈剝離風險高10倍【附4大安全使用貼士】

醫生診症室 16:54 2024/02/28

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枕頭太高原來會增加中風風險！歐洲有研究便指，使用過高的枕頭可能誘發自發性椎動脈夾層，而這是導致腦中風（俗稱中風）的原因之一。有醫生便提醒枕頭的高度應以能支撐頸部的自然曲線為宜，並分享選擇枕頭時2大注意事項。

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台灣胸腔及重症專科醫生黃軒在Facebook發文引述歐洲醫學刊物《European Stroke Journal 》研究，指使用過高的枕頭可能誘發自發性椎動脈夾層，而這是導致腦中風（俗稱中風）的原因之一。

研究人員分析了2018年至2023年間，在日本一家醫療機構接受治療的53名自發性椎動脈夾層 (Spoaneous Cervical Artery Dissection,SCAD) 患者，並選取同時期53名罹患其他疾病的患者作為對照組，調查這些人平時使用的枕頭高度，結果發現 :

使用高度超過15厘米枕頭患者，罹患SCAD的風險高出10.6倍。

換句話說，枕頭太高會導致自發性椎動脈夾層 (Spontaneous Cervical Artery Dissection,SCAD) 的發病增加了10%。研究表示枕頭太高會導致頸部過度彎曲，壓迫到椎動脈，進而增加椎動脈剝離的風險。而椎動脈剝離，就是指椎動脈壁出現裂痕，導致血液流出，可能造成中風。

至於選擇枕頭時的注意事項? 黃軒表示有2大重點，包括枕頭不宜超過12厘米為宜，以及頭的軟硬度也要適中。他又提醒枕頭應定期清潔，以免滋生細菌；更換枕頭時，應先試用，以確保舒適度。

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責任編輯：羅嘉欣

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