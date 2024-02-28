健康生活｜22歲女長期捱夜睡眠不足 背部泛紅刺痛誤當熱痱  一原因驚嚇求醫揭「生蛇」

捱夜有損健康！內地一名22歲女子去年夏天經常捱夜、睡眠不足，不久後便發現背部出現大面積泛紅，之後更蔓延到前胸，伴隨明顯刺痛感。起初她以為自己生熱痱，打算購買成藥塗抹，未料出門前卻因一段影片，驚覺自己可能患上帶狀皰疹，即俗稱「生蛇」。女事主遂立即到院掛號問診，最終確診為初期帶狀皰疹，經治療及配合生活目前已痊癒，惟胸前患處卻遺下了一片疤痕。

最新影片：

頻捱夜睡眠不足 身上驚現大片紅印

綜合內媒報道，該名楊姓女子於去年8月發現背部出現大面積泛紅，不久更蔓延到前胸，伴有明顯刺痛感。由於當時正值炎夏，她以為自己只是因為天氣炎熱，皮膚長出熱痱，因此未有在意，打算到藥局購買成藥簡單塗抹處理。

未料出門前，楊女無意間看到一個有關帶狀皰疹的短片，影片中指一名年輕人因為捱夜而患上帶狀皰疹，她憶起自己這段時間經常捱夜，幾乎晚晚凌晨3、4時才入睡，翌日又早早起床上班，每日睡眠僅5至6小時，加上症狀與影片描述相同，故「嚇得立刻彈射起跳」，隨即趕到醫院掛號問診。不出所料，楊女最終確診患上帶狀皰疹，幸而症情仍處於初期，尚未連成帶狀：

醫生對我說，這是中老年人得的病，你這麼年輕就有，證明你身體素質真的很差了。

治癒後前胸遺下一片疤痕

楊女坦言，病發期間她的前胸後背感到極為刺痛，可謂「牽一發而動全身」的感覺。她遵循醫囑，服食處方口服藥物及塗抹藥膏後，又到醫院進行了兩次紅光療法（Red light therapy, RLT）症狀才漸漸消失，惟日後免疫力低下時，病情仍有可能會反覆發作。

楊女痊癒後前胸亦留下了一片疤痕，她坦言每次看到便會提醒自己不要熬夜，同時亦呼籲大家：「假如患上帶狀皰疹，應及早服食抗病毒藥物以縮短發病時間，年輕人平日亦應規律生活、調整工作及生活狀態，亦要適當運動，以提升免疫力、減少感染的風險。」

生蛇高危風險因素

皮膚科專科醫生區志森表示，以下因素會增加「生蛇」風險，當中包括50歲以上及免疫力低的人士：

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生蛇圍一圈會死？

至於坊間傳言「生蛇圍一圈會死」，區醫生則表示沒有根據，一般「生蛇」只會局限於身體單邊，或者偶爾兩個相連的神經線區域；不過在特殊情況下，免疫能力缺乏或受抑制的病人，如愛滋病、血癌、接受器官移植、長期服食類固醇等人士，生蛇可同時出現於身體多個不同位置，

其實『生蛇圍一圈會死』係一個謬誤，唔係因為兩邊一齊生蛇而致命，有機會係呢位患者身體免疫力非常低，同時出現併發症致死。

而「生蛇入眼」不單會引起眼球表面發炎，炎症消退後可以引致結疤，甚至增加青光眼、白內障、視網膜脫落的可能，嚴重影響視力，因此絕對不能忽視。

病發後72小時內服藥可減症狀

區醫生建議，患者於病發後的72小時內服用抗病毒藥物，可有效減輕症狀及縮短病程，亦能減少生蛇後神經痛。如果患者多於72小時求醫， 但徵狀仍持續增加並明顯，視乎個別情況，醫生仍有可能處方抗病毒藥物，不過效力會隨時間而降低。

由於「生蛇」屬於過濾性病毒，未曾生水痘人士接觸「生蛇」人士，有機會被傳染導致出水痘。故此，區醫生指最有效預防「生蛇」的方法是接種帶狀疱疹疫苗。另一方面，高危人士應有適當休息、攝取足夠營養及多做運動，以提升自身免疫力。

疫苗副作用一般在2至3日消退

港大內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅曾指出，有研究顯示逾9成潛在免疫疾病的患者，接種新一代重組帶狀疱疹疫苗後，保護率在約4年追蹤期內達90.5%。他說，接種疫苗後可能出現疲勞、腸胃不適、頭痛、肌肉痛、發冷、發燒等常見副作用，一般在2至3日就會消退。

目前歐美多國已將帶狀疱疹疫苗納入政府資助，孔建議有關當局參考，並分階段實施疫苗接種計劃，首階段可由65歲或以上及18歲以上免疫力弱人士開始。此外，保持健康生活方式，包括定期運動、戒煙戒酒等，都可預防生蛇。

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責任編輯：羅嘉欣