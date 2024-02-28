財政預算案2024｜一文看清17項盛事活動詳情 3月派雪糕+免費搭車搭船+每月放煙花
【財政預算案2024/藝術三月/放煙花/無人機表演/城市漫步】今日（2月28日）財政司司長陳茂波發表2024-25年度《財政預算案》，主力推動本港旅遊業發展，舉辦無人機和每月煙花表演、城市漫步等一系列的盛事活動，以吸引旅客到港。而最快展開的系列活動為下月舉行的「藝術三月」，當中共有13項文化藝術類的表演和活動，更有派雪糕和免費乘車福利。今次TOPick為大家整合了一系列的活動資訊，即睇具體詳情！
最新影片推介：
財政司司長陳茂波今日發表2024-25年度《財政預算案》，宣佈會舉辦一系列活動以吸引旅客來港，最快的「藝術三月」將有一系列共13項的文化藝術活動，當中「第52屆香港藝術節」作為首個舉辦的活動，已於2月20日開始。
財政預算案2024｜「藝術三月」活動一覽
|活動
|日期
|第52屆香港藝術節
|即日起至3月24日
|香港影視娛樂博覽2024
|即日起至4月14日
|第17屆亞洲電影大獎
|2024年3月10日
|香港國際影視展
|2024年3月11至14日
|香港花卉展覽2024
|2024年3月15至24日
|俠之大者 － 金庸百年誕辰紀念
任哲雕塑展
江湖雕塑展（2024年3月15日至7月2日）
|2024年3月15至10月7日
|吳冠中藝術贊助：展覽系列
|2024年3月21日起
|ComplexCon香港 2024
|2024年3月22至24日
|藝術@維港2024
|2024年3月25日至6月2日
|香港國際文化高峰論壇2024
|2024年3月24至26日
|2024年巴塞爾藝術展香港展會
|2024年3月26至30日
|Art Central 2024
|2024年3月27至31日
|第48屆香港國際電影節
|2024年3月28日至4月8日
除了上述13項活動外，日前文化體育及旅遊局局長楊潤雄已透露還有派雪糕、免費乘搭電車和天星小輪，以配合宣傳「藝術三月」各項活動，詳情政府將於3月份公佈。
財政預算案2024｜《財政預算案》4大本地特色活動
1. 每月維港放煙花和無人機表演
2. 西貢海藝術節
3. 「城市漫步」等沉浸式深度遊
4. 廟街夜市
活動詳情請看：
財政預算案2024｜打造盛事經濟推全新「幻彩詠香江」 每月維港放煙花+無人機表演
HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m
追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5
責任編輯：王明芳