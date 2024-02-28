財政預算案2024｜一文看清17項盛事活動詳情　3月派雪糕+免費搭車搭船+每月放煙花

▲ 2024/25年度《財政預算案》提及政府會推動本港旅遊業發展，推出17項盛事活動，吸引旅客。（林宇翔攝）

【財政預算案2024/藝術三月/放煙花/無人機表演/城市漫步】今日（2月28日）財政司司長陳茂波發表2024-25年度《財政預算案》，主力推動本港旅遊業發展，舉辦無人機和每月煙花表演、城市漫步等一系列的盛事活動，以吸引旅客到港。而最快展開的系列活動為下月舉行的「藝術三月」，當中共有13項文化藝術類的表演和活動，更有派雪糕和免費乘車福利。今次TOPick為大家整合了一系列的活動資訊，即睇具體詳情！

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財政司司長陳茂波今日發表2024-25年度《財政預算案》，宣佈會舉辦一系列活動以吸引旅客來港，最快的「藝術三月」將有一系列共13項的文化藝術活動，當中「第52屆香港藝術節」作為首個舉辦的活動，已於2月20日開始。

▲ 「藝術三月」將有一系列，共13項文化藝術活動。（影片截圖）

財政預算案2024｜「藝術三月」活動一覽

活動 日期 第52屆香港藝術節 即日起至3月24日 香港影視娛樂博覽2024 即日起至4月14日 第17屆亞洲電影大獎 2024年3月10日 香港國際影視展 2024年3月11至14日 香港花卉展覽2024 2024年3月15至24日 俠之大者 － 金庸百年誕辰紀念

任哲雕塑展

江湖雕塑展（2024年3月15日至7月2日） 2024年3月15至10月7日 吳冠中藝術贊助：展覽系列 2024年3月21日起 ComplexCon香港 2024 2024年3月22至24日 藝術@維港2024 2024年3月25日至6月2日 香港國際文化高峰論壇2024 2024年3月24至26日 2024年巴塞爾藝術展香港展會 2024年3月26至30日 Art Central 2024 2024年3月27至31日 第48屆香港國際電影節 2024年3月28日至4月8日

除了上述13項活動外，日前文化體育及旅遊局局長楊潤雄已透露還有派雪糕、免費乘搭電車和天星小輪，以配合宣傳「藝術三月」各項活動，詳情政府將於3月份公佈。

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財政預算案2024｜《財政預算案》4大本地特色活動

1. 每月維港放煙花和無人機表演

2. 西貢海藝術節

3. 「城市漫步」等沉浸式深度遊

4. 廟街夜市

活動詳情請看：

財政預算案2024｜打造盛事經濟推全新「幻彩詠香江」 每月維港放煙花+無人機表演

▲ 財政司司長陳茂波發表的2024-25年度《財政預算案》中，推出全新的維港表演，包括每月在維港夜空放煙火和無人機表演。 （林宇翔攝）

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責任編輯：王明芳