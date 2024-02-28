  • 18°C
香港時間 : 2024228日 (週三) 19:27
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 李龍基 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

財政預算案2024｜一文看清17項盛事活動詳情　3月派雪糕+免費搭車搭船+每月放煙花

親子好去處 17:37 2024/02/28

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 李龍基 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區

2024/25年度《財政預算案》提及政府會推動本港旅遊業發展，推出17項盛事活動，吸引旅客。（林宇翔攝）

【財政預算案2024/藝術三月/放煙花/無人機表演/城市漫步】今日（2月28日）財政司司長陳茂波發表2024-25年度《財政預算案》，主力推動本港旅遊業發展，舉辦無人機和每月煙花表演、城市漫步等一系列的盛事活動，以吸引旅客到港。而最快展開的系列活動為下月舉行的「藝術三月」，當中共有13項文化藝術類的表演和活動，更有派雪糕和免費乘車福利。今次TOPick為大家整合了一系列的活動資訊，即睇具體詳情！

最新影片推介：

童學園
足球學校｜巴黎聖日耳門香港學院新開辦　PSG教練團獨門教學：培訓聰明球員

財政司司長陳茂波今日發表2024-25年度《財政預算案》，宣佈會舉辦一系列活動以吸引旅客來港，最快的「藝術三月」將有一系列共13項的文化藝術活動，當中「第52屆香港藝術節」作為首個舉辦的活動，已於2月20日開始。

「藝術三月」將有一系列，共13項文化藝術活動。（影片截圖）

財政預算案2024｜「藝術三月」活動一覽

活動日期
第52屆香港藝術節即日起至3月24日
香港影視娛樂博覽2024即日起至4月14日
第17屆亞洲電影大獎2024年3月10日
香港國際影視展2024年3月11至14日
香港花卉展覽20242024年3月15至24日
俠之大者 － 金庸百年誕辰紀念
任哲雕塑展
江湖雕塑展（2024年3月15日至7月2日）		2024年3月15至10月7日
吳冠中藝術贊助：展覽系列2024年3月21日起
ComplexCon香港 20242024年3月22至24日
藝術@維港20242024年3月25日至6月2日
香港國際文化高峰論壇20242024年3月24至26日
2024年巴塞爾藝術展香港展會2024年3月26至30日
Art Central 20242024年3月27至31日
第48屆香港國際電影節2024年3月28日至4月8日

除了上述13項活動外，日前文化體育及旅遊局局長楊潤雄已透露還有派雪糕、免費乘搭電車和天星小輪，以配合宣傳「藝術三月」各項活動，詳情政府將於3月份公佈。

點擊圖片放大
+7
+6
  •  

    • 財政預算案2024｜《財政預算案》4大本地特色活動

    1. 每月維港放煙花和無人機表演

    2. 西貢海藝術節

    3. 「城市漫步」等沉浸式深度遊

    4. 廟街夜市

    活動詳情請看：

    財政預算案2024｜打造盛事經濟推全新「幻彩詠香江」 　每月維港放煙花+無人機表演

    財政司司長陳茂波發表的2024-25年度《財政預算案》中，推出全新的維港表演，包括每月在維港夜空放煙火和無人機表演。 （林宇翔攝）

    HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

    追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

    責任編輯：王明芳

    相關文章

    財政預算案2024｜打造盛事經濟推全新「幻彩詠香江」 　每月維港放煙花+無人機表演
    今日 13:06
    財政預算案2024｜打造盛事經濟推全新「幻彩詠香江」 　每月維港放煙花+無人機表演
    財政預算案2024｜中學生必識時事題樓市全面撤辣 分清SSD\DSD\BSD定義
    今日 11:54
    財政預算案2024｜中學生必識時事題樓市全面撤辣 分清SSD\DSD\BSD定義

    你可能感興趣

    財政預算案2024｜打造盛事經濟推全新「幻彩詠香江」 　每月維港放煙花+無人機表演
    今日 13:06
    財政預算案2024｜打造盛事經濟推全新「幻彩詠香江」 　每月維港放煙花+無人機表演
    財政預算案2024｜中學生必識時事題樓市全面撤辣 分清SSD\DSD\BSD定義
    今日 11:54
    財政預算案2024｜中學生必識時事題樓市全面撤辣 分清SSD\DSD\BSD定義
    財政預算案 陳茂波 文娛藝術 無人機 香港藝術節 香港花卉展 表演 香港

    最高瀏覽

    【財政預算案2024】派糖消息一網打盡　派消費券或今年斷纜
    【財政預算案2024】派糖消息一網打盡　派消費券或今年斷纜
    【財政預算案2024】派錢派消費券未有公布　薪俸稅差餉寬減近年新低
    【財政預算案2024】派錢派消費券未有公布　薪俸稅差餉寬減近年新低