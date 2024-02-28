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香港小姐丨慧妍雅集下月舉行42週年慈善晚會　主席李潔瑩：一起貢獻社會

娛樂 17:09 2024/02/28

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熱門 新手爸媽 李龍基 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區

慧妍雅集今日於中環街市舉行記者會。

慧妍雅集今日於中環街市舉行記者會，李潔瑩、戚黛黛、邵珮詩、周麗明、張名雅、王殷廷、唐麗球、李慕潔、鍾子綸、 梁超怡、 邵初、關楓馨、彭慧中、陳懿德、何艷娟、黃泳嘉等港姐出席。而黎諾懿亦有到場撐太太李潔瑩。

會上，宣布《慧妍雅集42週年慈善晚會2024》將於下月16日晚在香港麗晶酒店麗晶大禮堂舉行。

香港小姐丨朱千雪懷孕6個月透露BB性別　獲女皇級待遇大讚丈夫細心

黎諾懿現身記招撐場。

令香港變得更美麗

今年慈善晚會將以「Beautiful Hong Kong 美麗香港」為主題，而慧妍雅集2023/2024年度會長兼慧妍雅集42週年慈善晚會2024主席李潔瑩表示： 「多年來，我們微薄力量的背後，全賴為數不少的善長人翁及服務單位的支持，令慧妍雅集順利及有效推動各項慈善工作，我謹代表慧妍雅集衷心感謝各位， 希望你們能繼續支持我們，一起貢獻社會，令香港變得更美麗。」

慧妍雅集慈善晚將設有現場拍賣、慈善抽獎及精彩的音樂表演環節。同時，表示感謝各禮品贊助商支持，慷慨捐贈。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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