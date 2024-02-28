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【教師流失】幼稚園人手緊張難請工友及教師　有校長需負責煮飯及洗廁所

社會 18:00 2024/02/28

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本學年幼稚園教師流失率創新高、達19.1%，按年升1.5個百分點。（資料圖片）

本港教師流失問題持續，最新一份財政預算案指，本學年幼稚園教師流失率創新高、達19.1%，按年升1.5個百分點。有校長表示，業界人手緊張，難聘請工友及教師，得悉過往有校長須負起煮飯及清潔洗手間工作。她又指，行業前景不佳、工作壓力大，少人入行，就連回流教師亦不願回來任教。

身兼幼稚園校長的教聯會副主席林翠玲表示，業界人手緊張，以其學校為例，目前有1至2個空缺、「好攞命」，惟難聘請工友及教師，有個別校長甚至須接替煮飯、清潔洗手間工作，形容他們非常「萬能」。但她認為，只要預早尋找代課教師，仍足以應付需求。

學齡人口下跌，林翠玲認為，行業前景不佳、工作壓力大，包括須與家長接觸、寫教案、進行評估，以致少人入行、資深教師選擇轉行，並提到過往會接獲幾十、甚至過百封應徵信，最近只有幾封，大部分為剛畢業學生、或質素未必符合要求。

林翠玲亦指，大批教師選擇連同家人移居外國，生活壓力變少，就算其後選擇回流，亦不願回到行業任教，傾向選擇壓力較少的文職工作。在人手不足的情況下，林認為，會令教師行政工作增加，造成惡循環。

教育局在總目披露中小幼教師的流失率，除了幼師由22/23學年的17.6%，增至23/24學年的19.1%外，中小學教師流失率都有放緩跡象，分別由9.8%減至8.2%，及8.5%減至7.8%。立法會議員朱國強期望，當局可以「對老師好一些」，尤其改善幼師的就業前景，同時多給予前線教師正面肯定，而非讓教師為滿足不同要求，疲於奔命。

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記者：梁凱婷

 

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