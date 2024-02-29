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學童輕生｜Ben Sir演學生推《打救你》MV　呼籲家長關心子女精神健康

育兒資訊 11:40 2024/02/29

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Ben Sir與童星徐綽恩合力拍《打救你》MV，呼籲家長關心子女精神健康。

【BenSir/心理輔導/家長輔導/學童輕生/歐陽偉豪】從事教育工作逾30年的Ben Sir（歐陽偉豪）非常關注學童輕生問題，曾舉辦免費講座「教老母做老母」及「教老豆做老豆」，而Ben Sir更為講座創作主題曲《打救你》，裡面的歌詞句句道出學童心聲。日前Ben Sir更為此曲製作MV，前日（27日）正式上架，Ben Sir穿起校服粉墨登場飾演一名無人關心的學生，更請來童星徐綽恩演出，徐小朋友為TVB拍攝過多部劇集，能夠做到學業演戲兩兼顧！

最新影片:

童學園
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Ben Sir將原創歌曲《快樂頌》，與心裡學家Sarah聯手重新填詞改編成《打救你》，每逢講座完結前例必全場爸媽大合唱，提醒家長要多關心子女，不要只是著眼於成績，而子女都應講出自己的感受，找到適當的減壓方法。而MV現在已經正式在YouTube上架，盼喚醒大眾關注學童精神健康！

Ben Sir覺得冇人關心。（MV截圖）

穿起校服演中學生

Ben Sir不單自編、自唱更自演，他穿上校服扮演中學生，隨即演技大爆發，在2分多鐘的MV中完美演飾出中學生的受學業困擾焦慮及失眠情緒。

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童星超強記憶力一晚背熟5頁劇本

而MV中更請來童星徐綽恩演出，飾演樂觀積極的小學生，勸喻Ben Sir要將煩悶抑鬱釋放。這位童星來頭不少，曾參與多部TVB劇集演出，包括《你好，我的大夫》及近來大熱的《新聞女王》，現年10歲的徐綽恩（Isabella）曾在訪問中透露，從小家中用英語交談，所以中文較遜色，所以就靠讀劇本來改善中文。而她在背劇本的過程中曾表現出驚人記憶力，5頁劇本一晚背熟。

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Isabella的媽媽想女兒學好中文及廣東話，加上她表演欲強所以就試做童星，Isabella 5歲起演戲，但仍能兼顧學業，在本港一間國際學校就讀，而平時更參與冰球課外活動，她曾說：

因為這些挑戰，令自己成為Queen of time management。永遠第一時間先做功課及溫習，所以時間一定要分配恰當。演出對我來說都是對學業正面影響，寫作都多了ideas。

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責任編輯：陳麗薇

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