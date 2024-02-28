【財政預算案2024】資助大學學費檢討料年底前完成　消息：研分階段增至6萬元

▲ 政府正檢討資助大學學費，料最快今年底有結果。（資料圖片）

政府正檢討8間資助大學學費水平，今日（28日）發表新一份《財政預算案》暫未著墨，政府消息人士透露，當局將同時考慮已凍結學費的年期，以及整體經濟環境，或維持早年釐定的18%成本收回率目標，意味有機會增加4成學費，全年學費索價近6萬元；惟當局未必會一下子上調至目標金額，而是考慮分階段、逐年加學費，並至少在生效前預早1年公布。教育局今回覆表示，預計年底前完成檢討大學學費，並須向行政會議提交有關建議。

政府未來將檢視部分長期未調整的公共服務收費，教育局局長蔡若蓮上月亦指，資助大學學費多年來沒有加過，將告知教資會調整大學學費的客觀原則。政府消息人士今表示，仍在檢討大學學費，透露現正規劃的教資會3年期（2025至2028年度）撥款，自然會一併檢視調整學費，預計教資會最快今年底提交建議、待行會拍板通過後公布加幅。

8大學費42,100元自1997年至今一直未有上調，翻查資料，當局早年根據學位課程學費的目標成本收回率18%釐定，卻多年未達標，2015/16學年已下跌至不足16%。政府消息人士表示，該比率最新下跌至約13%，當局將考慮「一籃子因素」，包括已27年無加學費，以及市民負擔能力等，以決定是否維持原有成本收回率目標，本報推算全年學費或上調至約58,292元，增幅達16,192元、佔38.5%。

該名消息人士亦指，倘加學費「一步到位」加幅可能較「驚人」，故正考慮分階段、即逐年加學費，以達致18%目標。

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記者：馮琪雅