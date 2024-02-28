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三生有幸丨 周殷廷執導新歌MV　打低韓國女團榮登熱播榜首

娛樂 17:27 2024/02/28

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周殷廷親自作曲、填詞、監製兼任MV導演

2024年頭炮由Yan Ting周殷廷親自作曲、填詞、監製兼任MV導演的新歌《三生有幸》，MV推出三日已經在YouTube登上熱門音樂影片第一位，打低同日第一位的韓國女子組合LE SSERAFIM《EASY》MV，Yan Ting非常感謝粉絲以及喜愛這首歌的每一位。

Yan Ting首次一手包辦新歌的曲詞監導（MV導演），將自己的想法灌注，每一部份都存在着自己的任性。歌曲開首以悠揚的鋼琴伴奏，Yan Ting淡然地將故事娓娓道來。

《三生有幸》最能代表Yan Ting想呈現給觀眾的一首作品，錄音錄了數take便完成，他希望將真實情感凌駕於技巧之上，摒棄過分雕琢，希望往後每一次演唱都能夠帶出這份最純粹的感情。

拍攝MV當日，Yan Ting擔任導演和主角，以其擅長的一鏡到尾方法拍攝，效率非常高，4小時內完成拍攝。這次拍攝邀請了一班Yan Ting粉絲擔任故事中婚禮裏的觀眾，他們首次目睹偶像擔任導演的一面，非常雀躍。

「一take拍攝似乎已經成為我的signature，每次大家都會問下一次一take會挑戰什麼？今次最大分別是群演人數最多的一次！自導自演主要在事前準備功夫，準備足夠的話，拍攝很快便可以完成。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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