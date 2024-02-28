鮮有亮相丨《包青天》金超群患腦瘤屢傳死訊　罕有露面自爆近況因1事不行房

▲ 《包青天》金超群患腦瘤屢傳死訊，罕有露面自爆近況，因1事不行房。

因拍《包青天》憑包拯（包大人）一角而走紅中港台三地的金超群，自2012年拍罷《包青天之開封奇案》便鮮有亮相，過去曾生腦瘤的他近年更屢被傳出死訊。不過，前亞視製作人楊紹鴻日前卻成功邀請出對方罕有「出山」受訪，72歲金超群更在訪談中大爆其身體狀況及房事。

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以一身「包青天」裝扮示人，精神不俗的金超群於Youtube節目《小鴻吹水站》大方分享拍攝《包青天》的點滴，指自1993年起已拍攝包拯（包大人）一角超過600集，期間主持人楊紹鴻更大爆對方為劇集的犧牲，廿年內為拍劇，堅持不行房。金超群則解釋此舉是對角色的尊重:

在扮演一個比較尊重的角色之前，會給自己許下一些承諾，我就說扮演包公期間不行房。（不會多年都不行房吧？）當然不可能，每年不會拍12個月呀！

金超群又指為了專門拍攝「包公戲」，於1997年花盡積蓄於青島開設「超群影視城」，惜後來因為體力不繼，不得不易手經營。他又爆拍攝辛酸，指超過10度，自己便會冒汗，因為包青天妝容十分厚，每次一溶就要補，非常麻煩。

因為退休了，畢竟年齡上來了。（觀眾不可能讓你退休！）我盡量吧，能有機會演就再演戲，如果實在沒有機會就不演了，拍戲真的花費很大體力。

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曾進行開腦手術

事實上，金超群曾被拍檔展大俠爆他因手術後元氣大傷，因此漸趨低調。現年72歲的金超群最近一次露面為數年前，當時他出席導演鄭少峰喪禮，從網絡上的照片所見，金超群身形比前消瘦，要撐著拐杖行路。另外，金超群於2016年發現有腦壁瘤，壓住其左腦因而影響語言和行動神經，其後返台進行開腦手術，康復後他接受媒體訪問，更於鏡頭前展示頭上的疤痕。金超群當時表示腦內長出一個5厘米的腫瘤，由於積水已增大至9厘米，影響日常生活，最終決定接受開腦手術。

12個腦瘤常見症狀

台灣外科專科醫生白映俞曾指出，腦瘤一般分為原發性腦瘤及轉移性腦瘤，而每個腦瘤患者出現的症狀也會不同，主要是取決於腦瘤的性質、生長位置及大小，部分患者或會持續出現頭痛及走路難平衡的情況，亦有部分人的症狀不明顯。而星狀細胞瘤可以長在腦部任何地方，容易引起癲癇和行為改變。

以下為腦瘤的常見症狀︰

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責任編輯：羅嘉欣