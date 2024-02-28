可憐的東西丨拆解愛瑪史東獨特服裝髮型秘密　誇張衣袖具特別象徵意義

▲ 愛瑪史東《可憐的東西》

在第77屆英國影藝學院電影獎頒獎典禮榮獲5個獎項，包括最佳女主角、最佳美術設計、最佳服裝設計、最佳化妝髮型、及最佳視覺效果，有望問鼎奧斯卡大獎電影《可憐的東西》（Poor Things）以大膽色彩帶來幽默感，當中各種美術造型功不可沒。

其中包括由Holly Waddington操刀的服裝，更被女主角愛瑪史東（Emma Stone）指其中幾件是她職業生涯中最喜愛的服裝，而Holly Waddington亦獲得奧斯卡「最佳服裝設計」提名。

至於女主角的髮型亦有獨特寓意，主理的Nadia Stacey當中經過細心思量，亦讓她的團隊獲得「最佳化妝及髮型設計」提名。

可憐的東西｜愛瑪史東全裸大膽演出 被喻從影以來突破之作

▲ Holly Waddington的《可憐的東西》服裝設計圖。

初期服裝似童裝

《可憐的東西》內，愛瑪史東飾演的貝拉（Bella）外表是熟女之身，但僅有幼兒的心智，後來漸漸成熟長大，因此服裝都隨她成長而改變。貝拉的衣服華麗而美麗，但初期就會帶有兒童的感覺，因此她就像孩子一樣，常常以不完整、半長半短的服裝登場，而且設計元素中亦會有泡泡裝、軟軟的海綿感，像小朋友的衣服一樣。

Holly Waddington在訪問中表示：「我想要真正有如孩子般的布料，拼布、荷葉邊、泡泡紗，感覺有點像尿布的東西，還有大量女性生殖器的參考資料，有一件我們稱之為『陰道襯衫』的上衣，然後還有『陰蒂襯衫』，它們中間有一條劃痕，然後有很多褶襇。」

▲ 《可憐的東西》

參考自Moncler羽絨外套

至於Holly Waddington最喜愛就是貝拉「幼兒期」的美人魚裙子：「它就像一件藝術品——看起來像美人魚的尾巴，它是用紙絲（paper silk）製成的，建構起來非常困難。它有部分的靈感也是來自Moncler的羽絨外套，基本上，我在一本歷史服裝書中看到了這個參考，然後我覺得，那看起來就像是Moncler吧。」

為打造貝拉脫掉衣服後底下穿著的內衣，參考許多海洋生物，或是有如身體中的質感，像是腸道的內壁或海綿上的泡泡質地，希望每件事物都像是有生命、會呼吸的感覺，於是最後打造出這件有如像美人魚尾巴的裙子。

▲ 《可憐的東西》

誇張衣袖有象徵

隨著貝拉成長，她亦像青少年一樣開始探索性愛世界。「性」是《可憐的東西》的重要元素，因此服裝上都巧妙地以此作靈感。

貝拉很多服裝都配上誇張衣袖與幾乎像男人性器官的裙子，這些都是來自導演尤格藍西莫（Yorgos Lanthimos）的明確指示，成就一件又一件富有意象的藝術品。

Holly Waddington解釋指：「裙子幾乎是像陰莖一樣的，它們基本上看起來像巨大的陰莖。我喜歡衣服以某種方式形塑出身體部位的想法，並且有一種難以控制的有機特質。」

▲ 《可憐的東西》

愛瑪史東最愛白色婚紗

當中愛瑪史東最愛的是一套白色的婚紗，當然其衣袖亦是前所未有地大。Holly Waddington：「在我們遠赴布達佩斯並做所有的研究之前，我就已經排定了一切，並準備了20世紀初法國設計師Madeleine Vionnet的設計參考板，她非常才華橫溢，她是在1930年代提出斜裁的人。我覺得這種橫條的組合，對於婚姻來說是個很好的比喻，感覺很適合貝拉的婚紗，就像個籠子，而又幾乎可以完全透視過去。」

愛瑪史東更表示：「當我穿上時，我快哭了。它薄而精緻，但也無比堅挺。有點像我對性之本質的看法，脆弱和自信相互融合，對我來說，那就是這件婚紗所象徵的，它是非常有影響力的宣言。」

▲ 《可憐的東西》

性工作者服裝「反其道而行」

黑色、紅色等都是人們對性感服飾的印象，但設計師Holly Waddington就反其道而行，強調電影的獨特性。因此她在最香艷的場面，以最不性感的顏色：裸色作主調。

在貝拉身處妓院一幕，就見到當中的性工作者有不同的膚色與體態，甚至露出了胸部，但她們都穿上裸色服裝，形成有趣的反差感。



Holly Waddington：「當她第一次抵達巴黎時，她和鄧肯（麥克雷法路飾）都沒錢，她穿上這件像乳酪色的乳膠裝，這很滑稽，因為天氣很冷，她卻穿著那件衣服，但也因為她在妓院裡的第一次性經歷時穿著這件衣服，她在本質上是穿著一個巨大的安全套。我基本上是想讓它喚起時代安全套的色彩，聽起來很令人反感，但這就是我的想法。」

▲ 《可憐的東西》





40人服裝部 花足22星期製作

設計師Holly Waddington動用了40人完成服裝，團隊可算十分龐大。其中有4位負責裁剪、大量人員負責縫製，亦有1位負責染色，基本上所有衣服都要從頭染過。

其中的代表就是貝拉「前世」時穿上的藍色長裙，而這套「前世」服裝，需要與「今世」呈現出強烈對比，Holly Waddington：「那套藍洋裝的藍色，並非簡單的藍，而是非常飽和的藍，帶點毒性，原本的布料很美，雖然已經是藍色了，但還不夠濃烈，所以我們又重新染了又染，我和一位染色師密切合作，她做了大約20個不同的樣品，讓我們看到她可以如何變化這個藍色，並選定這個特定的色調。」



除製作女主角貝拉的衣服，還有其他主角、配角及群眾演員的衣服。連Holly Waddington都表示：「我需要更多人手，我們永遠不夠時間、永遠不夠人手！」Holly Waddington費盡心血亦獲得讚賞，讓她成為奧斯卡「最佳服裝設計」獎的大熱人選。

極黑髮造型非原意

《可憐的東西》可謂橫掃奧斯卡的藝術獎項提名，除「最佳服裝設計」提名，還有「最佳化妝及髮型設計」，幕後功臣就是與導演繼《爭寵》（The Favourite）後再度合作的Nadia Stacey。

女主角貝拉的髮型別具心思，首先她的頭髮不像當時的女性一樣盤起，表達出她不受拘束。Nadia Stacey在《Wallpaper》中表示：「她的頭髮是刻意放下來的，以作為她不遵從社會的象徵，因為我們看到她周圍的所有女性，都是頂著充滿時代特色的髮型。」

最新影片推介：Ivy So陳安立專訪

隨著故事推進，她的頭髮也越來越長，象徵她吸收新知識的速度，到最後更長達110厘米。此外，也可發現貝拉的妝容從初生素顏，到體驗生命後色彩繽紛，展現她「成為人類」的進化過程。

至於貝拉的一頭極黑髮，原來是無心之失。原本劇組想艾瑪史東將原本的紅髮染成深啡色，但艾瑪史東的髮型師卻意外將頭髮染成了黑色，Nadia Stacey：「黑色頭髮並非一開始的設定，不過這是一個驚喜的意外，因為貝拉就該是這樣，這使她在她所進入的多彩繽紛世界中更為突出，並讓她顯得近乎超凡脫俗。」

▲ 《可憐的東西》

怪異面容花3小時化妝

此外，最讓Nadia Stacey費盡心血的就是葛溫貝斯特（威廉迪福飾），其面貌更是參考了Francis Bacon的畫作。葛溫之所以擁有怪異可怕的面容，是因為他自小就被父親當成實驗品，Nadia Stacey：「他的外表雖然可怕，他內心卻是個複雜且充滿同情心的人。」

為呈現出可悲但不至於可怕的面容，化妝師將假皮層層疊加在一起，甚至參考了Francis Bacon的畫作，Nadia Stacey：「你不會想完全遮住威廉迪福的臉，透過他臉上的傷疤，我們講述了葛溫貝斯特博士的故事，以及他父親對他做了些甚麼，這也是很重要的。」

雖然威廉迪福對外宣稱自己每天要花6小時化妝，但那只是他的「體感時間」，但實際上每次也要用上3小時左右。

▲ 《可憐的東西》

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5