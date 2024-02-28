  • 18°C
香港時間 : 2024228日 (週三) 19:28
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 李龍基 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

可憐的東西丨拆解愛瑪史東獨特服裝髮型秘密　誇張衣袖具特別象徵意義

娛樂 18:06 2024/02/28

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 李龍基 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區

愛瑪史東《可憐的東西》

在第77屆英國影藝學院電影獎頒獎典禮榮獲5個獎項，包括最佳女主角、最佳美術設計、最佳服裝設計、最佳化妝髮型、及最佳視覺效果，有望問鼎奧斯卡大獎電影《可憐的東西》（Poor Things）以大膽色彩帶來幽默感，當中各種美術造型功不可沒。

其中包括由Holly Waddington操刀的服裝，更被女主角愛瑪史東（Emma Stone）指其中幾件是她職業生涯中最喜愛的服裝，而Holly Waddington亦獲得奧斯卡「最佳服裝設計」提名。

至於女主角的髮型亦有獨特寓意，主理的Nadia Stacey當中經過細心思量，亦讓她的團隊獲得「最佳化妝及髮型設計」提名。

可憐的東西｜愛瑪史東全裸大膽演出　被喻從影以來突破之作

Holly Waddington的《可憐的東西》服裝設計圖。

初期服裝似童裝

《可憐的東西》內，愛瑪史東飾演的貝拉（Bella）外表是熟女之身，但僅有幼兒的心智，後來漸漸成熟長大，因此服裝都隨她成長而改變。貝拉的衣服華麗而美麗，但初期就會帶有兒童的感覺，因此她就像孩子一樣，常常以不完整、半長半短的服裝登場，而且設計元素中亦會有泡泡裝、軟軟的海綿感，像小朋友的衣服一樣。

Holly Waddington在訪問中表示：「我想要真正有如孩子般的布料，拼布、荷葉邊、泡泡紗，感覺有點像尿布的東西，還有大量女性生殖器的參考資料，有一件我們稱之為『陰道襯衫』的上衣，然後還有『陰蒂襯衫』，它們中間有一條劃痕，然後有很多褶襇。」

《可憐的東西》

參考自Moncler羽絨外套

至於Holly Waddington最喜愛就是貝拉「幼兒期」的美人魚裙子：「它就像一件藝術品——看起來像美人魚的尾巴，它是用紙絲（paper silk）製成的，建構起來非常困難。它有部分的靈感也是來自Moncler的羽絨外套，基本上，我在一本歷史服裝書中看到了這個參考，然後我覺得，那看起來就像是Moncler吧。」

為打造貝拉脫掉衣服後底下穿著的內衣，參考許多海洋生物，或是有如身體中的質感，像是腸道的內壁或海綿上的泡泡質地，希望每件事物都像是有生命、會呼吸的感覺，於是最後打造出這件有如像美人魚尾巴的裙子。

《可憐的東西》

誇張衣袖有象徵

隨著貝拉成長，她亦像青少年一樣開始探索性愛世界。「性」是《可憐的東西》的重要元素，因此服裝上都巧妙地以此作靈感。

貝拉很多服裝都配上誇張衣袖與幾乎像男人性器官的裙子，這些都是來自導演尤格藍西莫（Yorgos Lanthimos）的明確指示，成就一件又一件富有意象的藝術品。

Holly Waddington解釋指：「裙子幾乎是像陰莖一樣的，它們基本上看起來像巨大的陰莖。我喜歡衣服以某種方式形塑出身體部位的想法，並且有一種難以控制的有機特質。」

《可憐的東西》

愛瑪史東最愛白色婚紗

當中愛瑪史東最愛的是一套白色的婚紗，當然其衣袖亦是前所未有地大。Holly Waddington：「在我們遠赴布達佩斯並做所有的研究之前，我就已經排定了一切，並準備了20世紀初法國設計師Madeleine Vionnet的設計參考板，她非常才華橫溢，她是在1930年代提出斜裁的人。我覺得這種橫條的組合，對於婚姻來說是個很好的比喻，感覺很適合貝拉的婚紗，就像個籠子，而又幾乎可以完全透視過去。」

愛瑪史東更表示：「當我穿上時，我快哭了。它薄而精緻，但也無比堅挺。有點像我對性之本質的看法，脆弱和自信相互融合，對我來說，那就是這件婚紗所象徵的，它是非常有影響力的宣言。」

《可憐的東西》

性工作者服裝「反其道而行」

黑色、紅色等都是人們對性感服飾的印象，但設計師Holly Waddington就反其道而行，強調電影的獨特性。因此她在最香艷的場面，以最不性感的顏色：裸色作主調。

在貝拉身處妓院一幕，就見到當中的性工作者有不同的膚色與體態，甚至露出了胸部，但她們都穿上裸色服裝，形成有趣的反差感。
 
Holly Waddington：「當她第一次抵達巴黎時，她和鄧肯（麥克雷法路飾）都沒錢，她穿上這件像乳酪色的乳膠裝，這很滑稽，因為天氣很冷，她卻穿著那件衣服，但也因為她在妓院裡的第一次性經歷時穿著這件衣服，她在本質上是穿著一個巨大的安全套。我基本上是想讓它喚起時代安全套的色彩，聽起來很令人反感，但這就是我的想法。」

《可憐的東西》


 
40人服裝部 花足22星期製作

設計師Holly Waddington動用了40人完成服裝，團隊可算十分龐大。其中有4位負責裁剪、大量人員負責縫製，亦有1位負責染色，基本上所有衣服都要從頭染過。

其中的代表就是貝拉「前世」時穿上的藍色長裙，而這套「前世」服裝，需要與「今世」呈現出強烈對比，Holly Waddington：「那套藍洋裝的藍色，並非簡單的藍，而是非常飽和的藍，帶點毒性，原本的布料很美，雖然已經是藍色了，但還不夠濃烈，所以我們又重新染了又染，我和一位染色師密切合作，她做了大約20個不同的樣品，讓我們看到她可以如何變化這個藍色，並選定這個特定的色調。」
 
除製作女主角貝拉的衣服，還有其他主角、配角及群眾演員的衣服。連Holly Waddington都表示：「我需要更多人手，我們永遠不夠時間、永遠不夠人手！」Holly Waddington費盡心血亦獲得讚賞，讓她成為奧斯卡「最佳服裝設計」獎的大熱人選。

極黑髮造型非原意 

《可憐的東西》可謂橫掃奧斯卡的藝術獎項提名，除「最佳服裝設計」提名，還有「最佳化妝及髮型設計」，幕後功臣就是與導演繼《爭寵》（The Favourite）後再度合作的Nadia Stacey。

女主角貝拉的髮型別具心思，首先她的頭髮不像當時的女性一樣盤起，表達出她不受拘束。Nadia Stacey在《Wallpaper》中表示：「她的頭髮是刻意放下來的，以作為她不遵從社會的象徵，因為我們看到她周圍的所有女性，都是頂著充滿時代特色的髮型。」

最新影片推介：Ivy So陳安立專訪

TOPick柴犬追星
飛黃騰達｜Ivy So欠缺自信常審視表現　陳安立自爆：唔係好講到大話

隨著故事推進，她的頭髮也越來越長，象徵她吸收新知識的速度，到最後更長達110厘米。此外，也可發現貝拉的妝容從初生素顏，到體驗生命後色彩繽紛，展現她「成為人類」的進化過程。

至於貝拉的一頭極黑髮，原來是無心之失。原本劇組想艾瑪史東將原本的紅髮染成深啡色，但艾瑪史東的髮型師卻意外將頭髮染成了黑色，Nadia Stacey：「黑色頭髮並非一開始的設定，不過這是一個驚喜的意外，因為貝拉就該是這樣，這使她在她所進入的多彩繽紛世界中更為突出，並讓她顯得近乎超凡脫俗。」

《可憐的東西》

怪異面容花3小時化妝

此外，最讓Nadia Stacey費盡心血的就是葛溫貝斯特（威廉迪福飾），其面貌更是參考了Francis Bacon的畫作。葛溫之所以擁有怪異可怕的面容，是因為他自小就被父親當成實驗品，Nadia Stacey：「他的外表雖然可怕，他內心卻是個複雜且充滿同情心的人。」

為呈現出可悲但不至於可怕的面容，化妝師將假皮層層疊加在一起，甚至參考了Francis Bacon的畫作，Nadia Stacey：「你不會想完全遮住威廉迪福的臉，透過他臉上的傷疤，我們講述了葛溫貝斯特博士的故事，以及他父親對他做了些甚麼，這也是很重要的。」

雖然威廉迪福對外宣稱自己每天要花6小時化妝，但那只是他的「體感時間」，但實際上每次也要用上3小時左右。

《可憐的東西》

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

可憐的東西｜愛瑪史東全裸大膽演出　被喻從影以來突破之作
17:57 2024/02/20
可憐的東西｜愛瑪史東全裸大膽演出　被喻從影以來突破之作
臨時劫案丨張可頤跨過事業瓶頸更添自信　4年未拍劇曾推TVB製作：不想重覆
14:00 2024/02/14
臨時劫案丨張可頤跨過事業瓶頸更添自信　4年未拍劇曾推TVB製作：不想重覆
盜月者丨姜濤首演大反派密密練開槍　教主Edan激讚有型：他笑容令人心寒【有片】
19:01 2024/01/24
盜月者丨姜濤首演大反派密密練開槍　教主Edan激讚有型：他笑容令人心寒【有片】

你可能感興趣

可憐的東西｜愛瑪史東全裸大膽演出　被喻從影以來突破之作
17:57 2024/02/20
可憐的東西｜愛瑪史東全裸大膽演出　被喻從影以來突破之作
臨時劫案丨張可頤跨過事業瓶頸更添自信　4年未拍劇曾推TVB製作：不想重覆
14:00 2024/02/14
臨時劫案丨張可頤跨過事業瓶頸更添自信　4年未拍劇曾推TVB製作：不想重覆
盜月者丨姜濤首演大反派密密練開槍　教主Edan激讚有型：他笑容令人心寒【有片】
19:01 2024/01/24
盜月者丨姜濤首演大反派密密練開槍　教主Edan激讚有型：他笑容令人心寒【有片】
愛瑪史東 電影 奧斯卡 荷里活

最高瀏覽

【財政預算案2024】派糖消息一網打盡　派消費券或今年斷纜
【財政預算案2024】派糖消息一網打盡　派消費券或今年斷纜
【財政預算案2024】派錢派消費券未有公布　薪俸稅差餉寬減近年新低
【財政預算案2024】派錢派消費券未有公布　薪俸稅差餉寬減近年新低