【財政預算案2024】業界消息：每月煙火開支少於100萬元　無人機表演貴1倍

▲ 去年10月再推「冬日維港水上煙火表演」，市民到西九文化區一帶欣賞歷時10分鐘的精彩煙火表演。（資料圖片）

政府增撥逾10.9億元加強推廣旅遊發展和舉辦活動，包括未來3年合共撥款3.54億元，重新打造「幻彩詠香江」。政府消息人士指，今年第2季會率先推出特別煙火或無人機表演，次數及地點待定。有指煙火開支不菲，但有業界消息人士透露，當局擬每月都有煙火或無人機表演，規模類似去年8月「樂聚維港嘉年華」的水上煙火版「幻彩詠香江」，每次成本預算少於100萬元，是跨年倒數煙花匯演開支約5%，認為「不算貴」，反而無人機涉及更多設計和人力投入，料每次開支是煙火開支的1倍。

政府消息人士指，旅發局將聘顧問進行研究，將全新設計「幻彩詠香江」，今年完成檢討及設計，而現有版本會繼續上演，直至明年推出新版「幻彩詠香江」。而在此之前，當局指，將會目標在今年第2季每月推出煙火和無人機表演，但地點、設計和形式，皆未有定案，希望提升對旅客的吸引力。

早前有消息指，當局擬每月放煙花，政府消息昨澄清，其實是規模較小的煙火，類似去年「幻彩詠香江」水上煙火版。

至於是否好貴，有業界消息人士指出，煙火開支遠低於煙花，煙火是兩艘𧄌船將煙火放上約100米高空，每次開支不到100萬元；而農曆新年及跨年倒數煙花匯演，則是多艘𧄌船將煙花發放至300米高空，規模更大，開支約1,000萬至2,000萬元；若以每次2,000萬元計算，煙火只是其不到5%開支。

消息更指，外界認為煙火貴，其實無人機表演更貴，若以較可觀、出動1,000架無人機，由設計樣式、人手籌備和綵排，無人機表演開支是煙火的1倍。

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記者：吳雋妍