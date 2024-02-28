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【調整大學學費】李伊瑩：理解大專需與時並進　盼政府照顧基層學生需要增資助額

社會 18:44 2024/02/28

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政府正檢討8間資助大學學費水平。（資料圖片）

政府正檢討8間資助大學學費水平，消息人士透露，當局考慮凍結學費年期及整體經濟環境，或維持早年釐定的18%成本收回率目標，分階段、逐年加學費，意味有機會增加4成學費至近6萬元，惟會在生效前至少1年公布加幅結果。有中學校長理解大專需與時並進而調整學費，惟建議增加資助金額、容許低息借貸，以免基層及半工讀學生未能負擔學費。

對於大學有機會增加4成學費，九龍真光中學校長、津貼中學議會主席李伊瑩表示，「大專教育需不斷與時並進」，透過提升器材、人力資源達到要求，故理解做法。但她認為，政府應「循序漸進」加學費，「不應一次過有太大加幅」，不然過於「驚人」。

李伊瑩亦認為，學費大增會加重基層、半工讀學生負擔，故政府應照顧有關學生需要，建議增加學資處資助金額、容許低息借貸，以免他們因經濟困難而未能負擔學費。

學友社學生輔導顧問吳寶城則表示，自資院校、中小學及幼稚園都會按通脹升幅調整學費，而政府資助大學已逾20年無加學費，不太合理；同時，大學教育費用成本一直上升，涉及人手、設備、儀器，相信加學費可紓緩政府財政壓力，故加幅合理、不會太貴。他亦認為，在性價比方面，政府資助大學比起自資院校仍有很大吸引力。

吳又指，學資處會為學生提供各樣學費資助，認為政府「只要確保每個學生有書讀，不會阻礙他們受教育的機會便可以」，同時可慢慢增加比重，令人較容易接受。

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記者：梁凱婷

 

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