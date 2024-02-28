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【財政預算案2024】大灣區航空：措施有助加強經濟復甦勢頭　對航空業前景充滿信心

社會 18:58 2024/02/28

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大灣區航空支持最新一份財政預算案。

大灣區航空行政總裁許漢忠今日（28日)表示，支持最新一份財政預算案，相信有關措施有助加強經濟復甦勢頭，令旅遊、航空等不同行業，及香港整體經濟受惠。

財政預算案提到政府將推出多項措施，全力推動本港旅遊業及航空業、在不同領域加強與粵港澳大灣區城市合作、推展「多式聯運」物流園興建等。許漢忠對此表示支持，相信隨著國家「空中絲綢之路」發展，及香港國際機場三跑系統於今年底投入運作，將進一步鞏固香港國際航空樞紐地位，且有助加強經濟復甦勢頭，令旅遊、航空等不同行業，及香港整體經濟受惠。

許漢忠認為，預算案能更好發揮香港在「一國兩制」下「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，積極融入國家發展大局，為香港開拓新機遇，對本港航空業前景充滿信心。

他又稱，大灣區航空扎根香港，飛行網絡現覆蓋曼谷、東京、大阪、首爾、馬尼拉、台北等，早前亦已公布4月開辦新加坡航線，今年將繼續擴充機隊，除了增加現有航線班次，更會積極擴展飛行網絡至內地各大中城市如上海、北京，及剛獲國務院批准加為個人遊城市的西安和青島。

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責任編輯：梁薾心

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