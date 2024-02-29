食用安全︱30歲女食隔夜薄餅頭痛嘔吐頸僵硬 揭染惡菌致腦膜炎

吃隔夜餸菜前要先翻熱，否則後患無窮。內地一名女子吃了隔夜薄餅後，開始出現頭痛等類似感冒的徵狀，豈料情況每況愈下，最終惡化成腦膜炎險死。有醫生指出，隔夜食物或暗藏惡菌，女事主因做漏一步釀成大禍。

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吃隔夜薄餅前無加熱

綜合內媒報道，深圳一名30歲女子周末放假在家，因懶得外出遂在雪櫃拿出隔夜薄餅，沒有加熱就直接吃掉。3天後，她開始出現頭痛和肌肉痠痛，徵狀如同感冒，故以為自己患感冒，吃了止痛藥就去睡覺休息。醒過來後，症狀沒有好轉反而惡化，頭痛不但加劇，更開始嘔吐，頸部亦開始僵硬，女事主此時察覺不妥遂求醫。

初起像感冒 求醫揭患腦膜炎

女事主向醫生講述自己的症狀，醫生初步診斷女事主或患腦膜炎。經檢查後，醫生診斷她的腦膜炎已惡化成腦室炎，檢查報告發現她腦室有明顯感染的跡象，甚至出現腦脊液分層，腦脊液亦變得渾濁，需要立刻做開腦手術清除細菌。

主診黃醫生表示，開腦後形容病人的腦室裡面如同「盤絲洞」，因為細菌繁殖很快，裡面結滿蜘蛛網，需要先清理乾淨菌源再配合抗生素治療。手術難度極高，清除細菌時要小心不要傷到腦室內壁和血管，慎防引起腦出血。慶幸手術順利完成，女事主隨後留院休養。

感染李斯特菌可致腦膜炎

雪櫃裡面的薄餅為何會引致腦膜炎，其實是李斯特菌作祟。根據衞生署指出，李斯特菌主要透過進食受污染的食物而受感染。它可存在於受污染而未經煮熟的食物如蔬菜、生肉，以及未經巴士德消毒法處理的奶。而加工食物如軟芝士及凍食肉類等，亦可能在製作過程中或其後受污染。李斯特菌能在低溫環境下生存，並可在冷藏食物中繁殖。烹煮過程能殺死李斯特菌。

5大高危人士+2大預防方法

衞生署建議高危人士，如長期病患者、孕婦和計劃懷孕的女士、嬰兒、長者和免疫力較弱的人士，應避免進食可能含有李斯特菌的高風險食品。高風險食品包括保質期較長（超過5天）的冷凍即食食品、如煙燻三文魚和凍食肉類、未經巴士德消毒的奶類製成的芝士（尤其是軟芝士和半硬芝士）及預製或預先包裝沙律等。

高危人士應選吃新鮮煮熟的食物。在家中自行翻熱飯餸時亦須確保食物徹底滾熱。外出用膳時應盡量避免進食微暖或自助餐式的食物。如不能避免，應選吃熱的食物。另外，亦建議大眾平日在處理食物或進食前，要謹記2點：

1. 保持良好的個人衞生

經常保持雙手清潔，尤其在處理食物或進食前；以及如廁後。

洗手時應以梘液及清水清潔雙手，搓手最少20秒，用水過清並用抹手紙或乾手機弄乾。如沒有洗手設施，或雙手沒有明顯污垢時，亦可考慮使用含70至80%的酒精搓手液潔淨雙手。

2. 保持良好的食物衞生

處理食物時應遵從「食物安全五要點」，即精明選擇（選擇安全的原材料）、保持清潔（保持雙手及用具清潔）、生熟分開（分開生熟食物）、煮熟食物（徹底煮熟食物）及安全溫度（把食物存放於安全溫度），以預防李斯特菌病。

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責任編輯：羅嘉欣