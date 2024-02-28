  • 19°C
香港時間 : 2024228日 (週三) 21:38
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 李龍基 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【科創發展】InnoHK科研平台進駐河套　兩大醫學院表示歡迎

社會 19:17 2024/02/28

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 李龍基 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區

財政預算案公布，撥出20億支持「InnoHK創新香港研發平台」進入河套地區。

財政預算案公布，會於港深創科園設立「生命健康創新科研中心」，並會於過去預留的100億元當中，撥出20億支持「InnoHK創新香港研發平台」進入河套地區。

兩間大學醫學院均表示支持。港大醫學院表示，港大醫學院已於「InnoHK 創新香港研發平台」設有五個研發實驗室，開發創新療法，推進臨床醫學發展。 港大醫學院在細胞和基因治療、生物醫學工程、個人化治療、醫療診斷、藥物和疫苗研發， 以及臨床試驗等方面已建立了跨學科、跨院校、以至跨科研機構的國際協作經驗，並將以推動生命健 康科技為新策略性發展，助確立香港國際創科中心的定位。

中大醫學院則指，於癌症、代謝病、基因醫學及機械人外科手術等多方面都有卓越成就。已建立了國際科研網絡，臨床研究中心過去10年亦已完成多項臨床試驗，促成多種新藥在世界各地的註冊使用，並成功建立近萬人的志願者庫，為香港的臨床研究奠下紮實根基。

中大醫學院有4所InnnoHK研發中心，均與全球知名學府合作研究，過去數年都錄得優秀的科研成果。透過進駐河套，將可落實及開展更多及更大型的創科項目。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：陳展棋

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【財政預算案2024】派糖消息一網打盡　派消費券或今年斷纜
【財政預算案2024】派糖消息一網打盡　派消費券或今年斷纜
【財政預算案2024】派錢派消費券未有公布　薪俸稅差餉寬減近年新低
【財政預算案2024】派錢派消費券未有公布　薪俸稅差餉寬減近年新低