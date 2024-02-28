【科創發展】InnoHK科研平台進駐河套　兩大醫學院表示歡迎

▲ 財政預算案公布，撥出20億支持「InnoHK創新香港研發平台」進入河套地區。

財政預算案公布，會於港深創科園設立「生命健康創新科研中心」，並會於過去預留的100億元當中，撥出20億支持「InnoHK創新香港研發平台」進入河套地區。

兩間大學醫學院均表示支持。港大醫學院表示，港大醫學院已於「InnoHK 創新香港研發平台」設有五個研發實驗室，開發創新療法，推進臨床醫學發展。 港大醫學院在細胞和基因治療、生物醫學工程、個人化治療、醫療診斷、藥物和疫苗研發， 以及臨床試驗等方面已建立了跨學科、跨院校、以至跨科研機構的國際協作經驗，並將以推動生命健 康科技為新策略性發展，助確立香港國際創科中心的定位。

中大醫學院則指，於癌症、代謝病、基因醫學及機械人外科手術等多方面都有卓越成就。已建立了國際科研網絡，臨床研究中心過去10年亦已完成多項臨床試驗，促成多種新藥在世界各地的註冊使用，並成功建立近萬人的志願者庫，為香港的臨床研究奠下紮實根基。

中大醫學院有4所InnnoHK研發中心，均與全球知名學府合作研究，過去數年都錄得優秀的科研成果。透過進駐河套，將可落實及開展更多及更大型的創科項目。

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責任編輯：陳展棋