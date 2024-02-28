【北部都會區】政府消息：多間大學表達有意進駐北都　考慮建宿舍圖書館供自資院校共用

▲ 位於九龍塘的浸大早前表示會考慮整間大學遷入北都大學教育城。（資料圖片）

去年施政報告提出在北部都會區發展「大學教育城」，政府消息人士今日（28日）透露，多間資助大學及自資院校已向當局表達意願，惟目前尚未決定各院校用地分布，但會研究興建圖書館及宿舍等設施，供自資院校共用。

政府早前公布在北都預留逾60公頃用地發展北都大學教育城，分布在洪水橋/厦村新發展區、牛潭尾及新界北新市鎮3區。政府消息人士表示，多間院校早前已向當局表達意願，例如浸會大學考慮包括整間大學遷入北都，以及部分大學或自資院校冀使用大學城部分設施等。

被問到坐擁九龍塘優質地段的浸大，可否獲優先考慮？該名消息人士稱，當局會作「全盤考慮」，暫未決定地段分配，但強調當局重視職專發展，職業訓練局亦有機會獲分配用地；另有自資院校提出校舍設施不足，當局會研究在北都大學城內建設圖書館、宿舍及運動場等，供自資院校共用。

消息人士亦提到，北都區內的洪水橋地段，與另一位於東涌地段，早於去年施政報告發表前，已規劃予自資院校申請，料最快在2年後已可開放申請。

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記者：馮琪雅