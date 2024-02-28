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【垃圾徵費】政府料徵費為下財政年度增17.9億收入　佔整體收費收入預算近9%

社會 21:09 2024/02/28

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（資料圖片）

垃圾徵費8月實施，財政預算案預計，徵費可在2024至2025年度帶來逾17.9億收入，佔整體各項收費收入預算近9%。不過環團批評新一份財政預算案未有對減廢政策毫無着墨，亦無增撥資源增加回收配套等，恐未能增加市民減廢信心。

據財政預算案的收入分析，政府預計2024至2025年度，各項收費的收入所得為逾201億元，較本年度修訂預算淨增加逾36.9億，其中環保署項下的收入，預計增加逾19億，增幅逾3.2倍，主要因預期垃圾徵費可帶來逾17.9億收入。

不過是次財政預算案，未有提及任何減廢政策，僅在環保署的撥款預算中提及將增撥逾6.66億元予署方的廢物管理措施。環團綠惜地球表示，垃圾徵費8月正式實施，市民普遍關注社區的減廢和回收配套，然而預算案並無就此增撥資源，且政府曾多次押後垃圾徵費，或會影響公眾對環保政策的信心，認為政府宜主動增加源頭減廢的宣傳和教育資源，考慮將廚餘和塑膠等回收先導計劃恆常化，營造有利社會減廢的氛圍，以便政策順利實施。

綠色和平也批，預算案對減廢政策毫無着墨，未能回應市民對減廢配套如何達至真正減廢的關注，恐未能增加市民的減廢信心，以致實際減廢成效大打折扣。地球之友就促採取「專款專用 」的方式支援減廢，優化回收產業，並促進循環經濟發展。

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記者：黃小冰

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