樓市全面「撤辣」　經民聯議員齊齊「切辣椒」慶祝

▲ 經民聯議員把道具辣椒鋪滿記者會的枱面，拿起道具「大刀切辣椒」。(受訪者供圖)

《財政預算案》宣布全面撤走實施超過13年的樓市「辣招」。一直爭取「撤辣」的經民聯議員即把道具辣椒鋪滿記者會的枱面，拿起道具「大刀切辣椒」，「慶祝」樓市全面撤辣。

記者會上，經民聯副主席林健鋒說，全面「撤辣」起到振奮作用，「寧買當頭起，個市死氣沉沉沒有人會來」。他又相信，短期內就能看到效果，「而且今年有望減息，有信心刺激樓市交投量，增加賣地收入。」

撤辣會否導致炒風重現？林健鋒就話，不能「船頭驚鬼船尾驚賊」，否則甚麼政策都不能做，又形容撤辣是「遲來的春天」，有助穩定樓市。他又預期樓市短期不會大升，「現在香港樓市油浸都唔肥」，強調首要工作是穩定樓市，「撤辣非常重要，更要撤得徹底。」

除了用道具，爭取全面「撤辣」多時的經民聯議員、地建會秘書長龍漢標在社交平台上載相片，相片似乎是用真刀切辣椒。龍漢標話：「多年空谷迴音，努力終於見成果，今朝全面撤辣，經濟樓市添動能。」

▲ 龍漢標在社交平台上載相片，相片似乎是用真刀切辣椒。(龍漢標fb圖片)

陳仲尼上載「財神照」 賀「成功爭取」

同樣支持撤辣的民建聯議員陳仲尼早前曾「化身」財神，並自備「大刀」和「辣招」，表達對預算案撤辣的期望。他今日雖未再度化身，但亦在社交平台上載「財神」照片，慶祝「成功爭取」，說全面撤辣為復甦增添有利條件，政府今年出手果斷「有做嘢」，措施有助恢復市場信心，為成交宗數帶來流動性，同時為樓市帶來穩定作用。

▲ 陳仲尼上載「財神照」。(陳仲尼fb圖片)

議員同穿淺杏色系衣服「撑場」

另邊廂，以往不少官員、議員都會身穿同顏色衣服，聽取財爺宣讀《預算案》。今年的《預算案》的封面是則是淺杏色，可能淺杏色衣服並不是人人有，就連財爺陳茂波自己亦只能戴橙色領帶發言。今日一眾官員、議員亦身穿同色系衣服到立法會「撑場」，並一起合照，惟顏色深淺不一。

▲ 議員同穿淺杏色系衣服「撑場」。(受訪者供圖)

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