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英年早逝｜沖涼時一氧化碳中毒致窒息　旅遊達人驟逝終年46歲

都市病 10:01 2024/02/29

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知名背包客論壇「背包客棧」驚傳旅遊達人Ruby逝世消息，網民隨後亦於社交平台貼出家屬聲明，指Ruby疑因洗澡時氣體出現問題，導致窒息死亡，享年46歲。

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Sick問識答｜腋下摸到腫塊等於患乳癌？醫生拆解4大高危症狀+謬誤

綜合台媒報道，「背包客棧」2月28日於Facebook專頁公布消息：「今夜，才得知尼泊爾達人Ruby，同時也是客棧南亞版管的Ruby，已於前陣子離開這個世界的消息。回憶起20多年前的初識，感念20年來對尼泊爾旅行資訊的貢獻與對旅人的協助……Ruby，希望這段文字，能讓更多與你有緣的人，想起你，並且為你送上更好的祝福。」

網民驚聞噩耗，湧向Ruby Facebook專頁「尼泊爾達人Ruby」留言悼念，有粉絲貼出Ruby家屬的聲明截圖證實消息，指出Ruby因洗澡時氣體出現問題，導致窒息死亡。

致力推廣尼泊爾旅遊文化

背包客界知名旅遊達人Ruby原名簡如邠，丈夫是印度喀什米爾，生前旅居尼泊爾20年，是一名資深旅遊記者及旅遊文化書籍作者。與此同時，她也是「背包客棧」討論區的南亞版管理員，20年來於討論區共發文2,273篇，2周前還有回應的記錄，多年來致力於個人專頁「尼泊爾達人Ruby」推動尼泊爾旅行資訊並為旅人提供協助。

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吸入高濃度一氧化碳可致死

本港衞生防護中心指，一氧化碳為一種無色、無臭、無味的氣體，它是因不完全燃燒含碳燃料而產生的副產品。

曝露於低濃度一氧化碳的人士可能出現頭暈、頭痛、疲倦和噁心等症狀；而曝露於高濃度一氧化碳的人士則可能出現視覺受損、協調紊亂、失去知覺和腦部受損等症狀，甚至死亡。

​衞生防護中心提醒市民，若使用氣體煮食爐時須確保室內通風良好及定期保養。市民如懷疑出現一氧化碳中毒症狀，應立即求醫。

據衞生署資料顯示，所有人都有機會因一氧化碳而中毒，較易受毒性影響的人士包括：

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衞生署又指，一氧化碳的常見來源可來自室外或室內，曝露後可導致中毒。以下是4大高危行為及地方：

室外方面：

  • 近道路交匯處或有交通擠塞的地方
  • 近工業廢氣排放口

室內方面：

  • 於通風不良的工作場所、家居或食肆使用故障或排氣不良的燃料裝置，例如熱水器和爐頭
  • 通風不良的圍封地方，例如停車場和隧道

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責任編輯：羅嘉欣

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