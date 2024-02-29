啟發潛能丨資優生展現多元潛能　街舞、武術、小提琴瓣瓣掂

▲ 香港資優教育學苑一直邀請於各項具代表性的比賽或獎學金中表現出色的適齡資優生加入，讓不同領域具傑出表現的學生得以在更寬廣的平台上展現才華。(由左至右：王苡蓁、協和小學鄭俊傑副校長、楊宗謙醫生(筆者)、關媐旻和陳紫晴)

龍年伊始，想跟大家分享龍生九子的典故，傳說「龍生九子不成龍，各有所好。」此成語引申龍的九位兒子，各擅勝長，尤如多元潛能展現在不同人的身上。

香港資優教育學苑一直以來致力於發掘、培育資優生的多元潛能。每年，資優學苑也會邀請於各項具代表性的比賽或獎學金中表現出色的適齡資優生加入我們的大家庭，讓不同領域具傑出表現的學生得以在更寬廣的平台上展現才華。這些比賽包括資優教育基金每年舉辦的「閃耀之星」計劃。是次筆者想跟大家分享3位閃耀之星的精彩故事，她們分別是：王苡蓁、陳紫晴以及關媐旻。

最新影片推介

王苡蓁：個人街舞冠軍

王苡蓁去年九月剛升讀中一。小學時她給老師的印象是一個乖巧文靜的女孩，但只要穿起舞衣，她就會像卡通片的超人變身一樣，瞬間變得開朗、自信和充滿活力。苡蓁其實是個舞林高手，她擅長街舞，過去曾獲大大小小非常多的跳舞獎項，最令她印象深刻的是2021年「世界舞蹈大賽香港區外圍賽（個人賽）」，除了獲得個人街舞冠軍外，她更獲得「最佳女舞者」（The Best Female Dancer）的最高榮譽。2022年她再接再厲，在超過150位對手中再度脫穎而出，連續兩年封后，嬋聯「最佳女舞者」的榮銜!

成就背後，是一點一滴努力的成果。苡蓁侃侃而談得獎的經歷和訓練的艱辛，「當一位成功的舞者並不容易，我在練習新舞步或高難度動作時，常常遇到挫折，但我會花上更多時間和更集中精神，反覆練習，希望做到最好。」「舞蹈是一種全身的運動，練習時難免會出現肌肉緊繃甚至受傷的情況。我每次都會咬緊牙關，提醒自己不要放棄，因為我相信堅持才能見到希望！我相信自己是有能力去克服任何挫折的。」苡蓁很喜歡群舞，因為能和一班有共同目標、共同夢想的人互相扶持鼓勵，從彼此身上學到不同技巧，更能鍛鍊個人的意志力。「舞蹈給我無限推動力，我希望用舞蹈帶給人正能量，去感染身邊的人。」苡蓁絕不以自己年幼而自卑，她的眼神彷彿看到無限可能的未來，只待她去掌握。跟她拍照時，看著她隨意擺出千變萬化而又各有獨特美感的造型，真的給人一份自信心滿滿的感覺！

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

陳紫晴：武術散打運動員

如果王苡蓁是「柔」，那麼陳紫晴就是「剛」！充滿陽光氣息的陳紫晴，今年就讀中五，早於小學六年級時成為「閃耀之星」得獎者。紫晴現時是香港武術散打運動員，前年12月曾參加世界青少年武術錦標賽。去年2月，在希臘雅典衛城國際武術公開賽中，奪得女子56公斤級冠軍。及至8月更代表香港出戰第十一屆亞洲青少年武術錦標賽，在準決賽驚人地只用了24秒便以過人技術擊倒對手，雖然在決賽落敗，但仍勇奪一面銀牌！

紫晴指出當選成為「閃耀之星」，認識到不同範疇的精英，看見大家都很投入、自信地發揮所長，令當時只是小學六年級的她有很深刻的體會，「我明白只要努力，任何範疇的成就都會被看見，被欣賞，令我更希望自己能發光發亮！之後我更積極操練，向著一個又一個目標奮鬥，近幾年更在各項香港散打公開賽或其他地方的國際賽多次奪冠而回！」

紫晴曾經在武術比拼中被對手攻擊至頭破血流，但她仍然不退縮，堅持不懈。對於過去每一場比賽，她都印象深刻，還不時在腦海裏重播當時的情境，思考可以如何改善，克服挫敗，做得更好。她的成就正正是用「努力」一步一步鋪墊而成的！

關媐旻：小提琴演繹深情

相比前兩位一直在國際賽事中跟他人比拼的閃耀師妹，現為中六學生，穿著禮服、斯文淡定的關媐旻，在音樂路上一直努力挑戰的，就是她自己！

媐旻自幼接受中國舞、小提琴及朗誦訓練，富舞台演出經驗。她是音樂事務處2021/22港島青年弦樂團最優秀團員，亦是校際朗誦節得獎常客，在第七十四屆香港學校朗誦節中，她不僅奪得粵語詩詞獨誦中學五、六年級女子組冠軍，更奪得杏林子紀念盃。

去年5月，媐旻在李克勤與香港管弦樂團的「弦・續」音樂會中，與港樂第一小提琴首席、第二小提琴首席及一班年青小提琴手演奏了三首歌曲。她現時是香港青年交響樂團及Pro Arte Orchestra of Hong Kong的團員。

媐旻提到學小提琴的艱苦，「由於演奏小提琴經常要用力按弦，所以指尖都長了繭，雖然過程艱辛，但從沒想過放棄！」

媐旻花很多時間練習，力求完美去演奏每一首作品。一提起自己喜愛的作品，她的眼神也光亮起來，面上的口罩也難掩她對音樂的熱誠。最後，大會請她即場演奏，她毫不猶豫擺起音樂家的姿態，娓娓動聽的旋律馬上盈溢整個禮堂。

是次訪問讓筆者充分體會到天分只不過是尚未開發的潛能，唯有經過努力，天分才會轉化成技能。只有持續努力，得到合適的栽培，資優生的技能、才能創造出成果，闖出自己的一片天！

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5