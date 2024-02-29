英國王室︱父親查理斯患癌太太凱特手術後休養　威廉王子「私人理由」突缺席活動惹揣測

▲ 父親查理斯患癌、太太凱特手術後休養，威廉王子「私人理由」突缺席活動惹揣測。

【英國王室/繼位/威廉王子/凱特王妃/查理斯】近期英國王室成員的健康狀況受到關注，國王查理斯三世（King Charles III）證實患癌，凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）接受腹部手術後正在休養。王儲威廉（William, Prince of Wales）原定周二（27日）上午出席一個追思活動，最終因「私人理由」缺席，引發外界揣測。

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英國王室︱威廉以私人理由缺席活動

王儲威廉原定27日出席已故末代希臘國王康斯坦丁二世（Constantine II of Greece）的追思會，但肯辛頓宮當日表示，威廉因「私人理由」無法出席，沒有交代詳細原因，僅表示王妃凱特接受手術後正在休養，目前情況良好。

康斯坦丁二世是英王查理斯三世的堂兄，亦是威廉的教父，他於去年1年病逝，享年82歲。其追思會在溫莎堡舉行，由英國王后卡米拉，帶領其他王室成員參與。

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英國王室︱查理斯患癌、凱特做腹部手術

英國王室成員的健康接連亮起紅燈。白金漢宮2月初宣布，現年75歲的查理斯三世早前入院治療前列腺肥大，發現患有癌症，但未有透露癌症類別和期數。哈里王子早前已經動身返回倫敦探英王。有英媒引述皇室專家報道指，王室已開始籌備繼位計劃，此顯示查理斯的患癌情況或比公眾想像還要危險。

而凱特王妃於1月入院接受腹部手術，目前正在休養。王室至今未有對外界公布凱特的詳細病情，其手術原因一直眾說紛紜。近日外國傳媒猜測凱特可能患有「克隆氏症」（Crohn's Disease），此病又被稱為「綠色癌症」，一旦發病恐伴隨終身。

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責任編輯：王明芳