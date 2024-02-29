  • 21°C
香港時間 : 2024229日 (週四) 11:15
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 李龍基 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英國王室︱父親查理斯患癌太太凱特手術後休養　威廉王子「私人理由」突缺席活動惹揣測

家事百科 10:14 2024/02/29

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 李龍基 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區

父親查理斯患癌、太太凱特手術後休養，威廉王子「私人理由」突缺席活動惹揣測。

【英國王室/繼位/威廉王子/凱特王妃/查理斯】近期英國王室成員的健康狀況受到關注，國王查理斯三世（King Charles III）證實患癌，凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）接受腹部手術後正在休養。王儲威廉（William, Prince of Wales）原定周二（27日）上午出席一個追思活動，最終因「私人理由」缺席，引發外界揣測。

最新影片：

TOPick一分鐘
兒童消滯︱新年小朋友易食滯消化不良　中醫推介簡易消滯茶全家啱飲

英國王室︱威廉以私人理由缺席活動

王儲威廉原定27日出席已故末代希臘國王康斯坦丁二世（Constantine II of Greece）的追思會，但肯辛頓宮當日表示，威廉因「私人理由」無法出席，沒有交代詳細原因，僅表示王妃凱特接受手術後正在休養，目前情況良好。

康斯坦丁二世是英王查理斯三世的堂兄，亦是威廉的教父，他於去年1年病逝，享年82歲。其追思會在溫莎堡舉行，由英國王后卡米拉，帶領其他王室成員參與。

點擊圖片放大
+3
+2

英國王室︱查理斯患癌、凱特做腹部手術

英國王室成員的健康接連亮起紅燈。白金漢宮2月初宣布，現年75歲的查理斯三世早前入院治療前列腺肥大，發現患有癌症，但未有透露癌症類別和期數。哈里王子早前已經動身返回倫敦探英王。有英媒引述皇室專家報道指，王室已開始籌備繼位計劃，此顯示查理斯的患癌情況或比公眾想像還要危險。

而凱特王妃於1月入院接受腹部手術，目前正在休養。王室至今未有對外界公布凱特的詳細病情，其手術原因一直眾說紛紜。近日外國傳媒猜測凱特可能患有「克隆氏症」（Crohn's Disease），此病又被稱為「綠色癌症」，一旦發病恐伴隨終身。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：王明芳

相關文章

英國王室︱凱特王妃手術原因撲朔迷離　外媒猜測患「綠色癌症」恐無法根治
12:09 2024/02/27
英國王室︱凱特王妃手術原因撲朔迷離　外媒猜測患「綠色癌症」恐無法根治
英王患癌︱75歲查理斯三世罹癌　英媒：病情比想像中危險部署籌備繼位
10:35 2024/02/26
英王患癌︱75歲查理斯三世罹癌　英媒：病情比想像中危險部署籌備繼位
英王患癌丨查理斯三世罹癌哈里獨自返英探望　英媒：有望與父兄和解
10:04 2024/02/07
英王患癌丨查理斯三世罹癌哈里獨自返英探望　英媒：有望與父兄和解

你可能感興趣

英國王室︱凱特王妃手術原因撲朔迷離　外媒猜測患「綠色癌症」恐無法根治
12:09 2024/02/27
英國王室︱凱特王妃手術原因撲朔迷離　外媒猜測患「綠色癌症」恐無法根治
英王患癌︱75歲查理斯三世罹癌　英媒：病情比想像中危險部署籌備繼位
10:35 2024/02/26
英王患癌︱75歲查理斯三世罹癌　英媒：病情比想像中危險部署籌備繼位
英王患癌丨查理斯三世罹癌哈里獨自返英探望　英媒：有望與父兄和解
10:04 2024/02/07
英王患癌丨查理斯三世罹癌哈里獨自返英探望　英媒：有望與父兄和解
英國 皇室 查理斯 凱特王妃 威廉王子

最高瀏覽

【財政預算案2024】派錢派消費券未有公布　薪俸稅差餉寬減近年新低
【財政預算案2024】派錢派消費券未有公布　薪俸稅差餉寬減近年新低
【財政預算案2024】派糖消息一網打盡　派消費券或今年斷纜
【財政預算案2024】派糖消息一網打盡　派消費券或今年斷纜