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Ansonbean承認與張天穎Jaime拍拖　力讚女友：佢靚有才華好cute

娛樂 10:28 2024/02/29

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Ansonbean公開承認與張天穎戀情。

Ansonbean認與張天穎拍拖！現年26歲、獨立歌手兼女子組合Beanies成員張天穎（Jaime）與拍拖5年的P1X3L成員吳啟洋（Pheobus）在去年卻突傳出二人戀情因被許寶恆（Alice）介入而結束，張天穎更曾在接受訪問時提到舊愛Phoebus一度眼濕濕。

Jaime終於放下情傷，早前就斷正被網民發現與23歲Ansonbean同現身中環遊嘉年華，，兩人回覆傳媒齊以「了解中」作回應，沒直接承認或否認姊弟戀。

【P1X3L成員】傳吳啟洋暗撻師妹許寶恆　張天穎疑被狠飛結束5年情

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Ansonbean盼給予空間

直到昨晚（2月28日），Ansonbean出席有份參演的電影《填詞L》首映禮終於大方認愛。Ansonbean指，與Jaime在今年才開始拍拖，稱：「我哋剛剛開始正在發展中，都希望大家畀啲空間我哋。」二人原本打算對感情事低調處理，但被影到也不介意提早公開戀情。

他更指，今次拍拖更連媽媽也不知道，是看了報道才知此事，所以雙方暫時未見家長。

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大讚Jaime優點多

當被問到對女友有何吸引他之處，Ansonbean大數女友優點說：「佢靚、有才華、好cute、好勤力keep住做歌剪片，我俾佢嘅火打動到。我係好易被周圍環境影響到嘅人，佢呢樣係感染到我。」

他指感謝公司支持自己拍拖，在認識Jaime前已想彼此在音樂上合作，不過現在他忙於今年推出專輯，合作的事情要稍後才再知。至於女友Jaime之後將在麥花臣開騷，ANSONBEAN表明屆時一定會去捧場。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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