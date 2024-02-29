戒掉電子奶咀丨假日來個親子森林浴洗滌心靈　醫生：有助子女遠離電子產品　

▲ 森林浴的好處是它融合了靜觀 Mindfulness (又稱正念) 和親親大自然，研究指出靜觀練習能提升集中力、減少壓力和培養同理心，是青少年不可或缺的元素。(iStock圖片)

在會診期間，不少家長都抱怨子女沉迷於電子產品，抱怨他們投放大量時間在網上遊戲或觀看視頻，很多家長都感到非常無奈。現今的學童除了面對上課及考試壓力，公餘時間也需要參加不同的課外活動，部份人或會選擇打機來逃避現實。那麼有沒有方法可以幫助子女離開虛擬世界？或許森林浴是其中的一個答案！

森林浴 (shinrin-yoku) 本來是日本名詞，如字面意思是指沐浴在森林的環境之中。這個詞是1982年日本林野廳長官秋山智英創造的，他希望讓更多的人走進森林，放鬆身心，進而提高森林的價值。它能幫助我們回歸當下一刻和提升心靈能量，森林浴也能幫助我們認識自己和尋回自我。

森林浴通過刺激五個感官（視覺、嗅覺、聽覺、味覺、觸覺）發揮其效果，就是通過在森林中散步等方式，將自己置身於森林中，全身心地感覺、盡情地享受森林的獨特氛圍，從而達到放鬆、減壓的效果。換言之，森林浴就是聆聽樹林的聲音、感受花兒的芳香、觸摸樹木的紋理、擁抱體驗和享受過程。

森林浴的好處是它融合了靜觀 Mindfulness (又稱正念) 和親親大自然，研究指出靜觀練習能提升我們的集中力、減少壓力和培養同理心，這些都是青少年不可或缺的元素。傳統的靜觀呼吸或冥想練習，對學童而言可能是一個很大的挑戰，因為要他們坐定定做練習是極不容易，對於患有過度活躍症的學童更是難上加難。因此森林浴的好處，就是一方面跟大自然互動，同時也讓學童關注身體的每一個感受和情緒，從而體驗當下。

在森林浴的過程中，即使是同一地方，也可以加插不同的遊戲，例如自然尋寶遊戲、樹木識別、動物追蹤、在大自然中冥想、靜觀步行等等。讓子女沉浸在大自然，發現新的感受和新的事物，讓他們暫時脫離平日的繁忙規律，減慢自己的節奏，開創一個全新的探索空間。

曾經有學童對我表達，假如父母能花多點時間陪伴他，他是願意放下手上的電子產品，因此森林浴其實也是親子互動的一種，除了強化親子關係，或許也能幫助子女由虛擬世界跳進多姿多彩的大自然！

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