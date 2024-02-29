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維港煙花｜愈稀罕人們才愈想得到 公關達人：放煙花放到爛只會搞死自己

休閒消費 10:28 2024/02/29

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旅發局將重新打造「幻彩詠香江」燈光音樂匯演。（香港經濟日報資料圖片）

個個月放煙花？點解會覺得work呢？就因為見「次次煙花匯演反應唔錯」，所以就以為個個月搞仲更加掂？這種邏輯思維很特別。首先，要明白煙花匯演的場景，因為少有，人們才覺得珍貴、想睇、好睇。不知有關人士懂不懂The Scarcity Principle（稀缺定律）？讀過經濟學、市場學、消費心理學的人，無理由唔識，即使無讀過，用common sense也可明白，愈稀有的東西，人們才愈稀罕愈想得到。

為甚麼品牌一加上「限量版」會令人趨之若鶩排隊搶購？就是因為稀缺定律。試想想，若品牌一街都係，你會想要？正等如你回家吃飯，向你阿媽讚碟餸好食，然後你阿媽從此以後，餐餐都整同一碟餸俾你歎，皆因你某年某日曾講過好食，你會點？見到都怕怕啦！

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香港現在本錢不多，煙花在維港的背景趁襯托下，是絕美和獨特的景色，亦正因為這樣，更不可將珍貴的本錢玩到爛，個個月放，再不稀有、再不稀罕，那會有甚麼後果？Consumer Fatigue（消費者疲勞）是必然結果——即是見得太多，令消費者最終變成視而不見或聽而不聞，再見到的話，只感麻木甚至厭煩。

若有朝一日，香港連維港放煙花都放到令人感覺麻木、令人沒有喜慶之感，香港的旅遊業就真係玩完，到時仲有乜好sell？還有，他日賀年、國慶、重要喜慶事，就不能再用維港放煙花去表達隆而重之的盛事感了，皆因你個個月都有呀！就等如個個月都要你切個生日蛋糕的話，之前食足11個月，到你正日生日時，再切蛋糕已毫無意義，見到都滯。

加上香港現在經濟艱難，個個月放煙花猶如將市民辛辛苦苦納的稅，倒入鹹水海做一件百害而無一利的事，而且還個個月自製空氣污染，所以實質上和情感上，成件事不會得到社會支持，放煙花放到爛，只會自己搞死自己，屬下策，香港萬萬不能出這招。

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撰文 : 利嘉敏 攻關女子

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