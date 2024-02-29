  • 22°C
香港時間 : 2024229日 (週四) 13:26
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 李龍基 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

遊泰注意｜KOL泰國玩滑翔傘高空墮下　斷腳腿骨穿出皮膚商家反斥：她在假裝

健康資訊 12:19 2024/02/29

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 李龍基 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區

KOL泰國玩滑翔傘高空墮下，斷腳腿骨穿出皮膚商家反斥：她在假裝。

不少人都泰國旅遊都會嘗試滑翔傘，惟近日内地一名女網紅表示，上周在泰國布吉島玩滑翔傘時，從高空跌落沙灘，導致左邊小腿當場斷裂骨折，需要做手術打入15cm鋼釘，縫合超過20針，然而事後滑翔傘商家卻推諉責任：「我覺得她在假裝」。

最新影片推介：

Sick問識答
Sick問識答｜腋下摸到腫塊等於患乳癌？醫生拆解4大高危症狀+謬誤

玩滑翔傘從高空墮下致小腿斷裂骨折

内地網紅「娜達韓」27日在小紅書上載影片，分享她在泰國玩滑翔傘遇險的經過。她表示，事發於2月24日，她與朋友在泰國布吉島卡倫海灘找了一家滑翔傘商家玩滑翔傘。她們向商家支付費用後，在起飛前對方卻沒有任何的安全告知及合同簽署，

還沒等我們反應過來，我們剛交完錢，這邊幾個大漢就已經把我們的安全繩給綁好了。

當時娜達韓一直向對方說「wait wait」，希望商家能講解滑翔傘起飛後及降落時的操作流程，但對方只是一直催促他們起飛，「他說放心，很safe safe，你跟着我們，你一定不會受傷」。她憶述，在過程中一切正常，但即將降落時突然刮起一陣大風，教練突然控制不住滑翔傘，在4層樓左右的高度向沙灘墮下，而娜達韓的脚最先接觸到地面，導致其左腳當場骨折，骨頭穿過皮膚的表面，呈現一個畸形的狀態。

點擊圖片放大
+10
+9

涉事商家一直推諉責任

她指，事發後第一時間就已經報警，並自行到醫院求醫。手術後，娜達韓的左腿打入一排長約15cm的鋼釘，並縫合超20針，一年後才能拆除鋼釘。她表示，原本決定與滑翔傘商家私了，要求賠償20萬泰銖（約4.36萬港元），但對方不予理會，

他直接拿了5萬泰銖，甩給我泰國的翻譯小姐姐，也就是折合人民幣1萬塊錢，他們打算1萬塊錢把這個事就了了。

娜達韓表示，涉事商家一直推諉責任，認為「她在假裝，她就是想訛我們」，而且還一直耍無賴，並不相信她有做手術，是因他們而造成受傷。直至她要求護士拆開紗布展示傷口，對方才罷休。

他們眼睜睜看着我從天空上掉下來，摔到地上，我的腿已經扭成了畸形，我的骨頭碴子都冒出來了，他們居然說我在假裝。

事後，娜達韓準備以刑事責任起訴涉事商家，目前她已經將訴訟請求委托當地律師幫助處理。她又表示，事發翌日警方調查時，涉事滑翔傘商家仍在正常營業，「他們就是這麽狂妄的」，並勸籲其他遊客不要嘗試滑翔傘這類危險的項目，「我真的不希望再看到有任何人因為滑翔傘出事了」。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

遊泰注意丨41歲台男遊泰遇車禍死亡　醫院1理由拒接收　救護員批：為甚麼不幫他？
12:44 2023/12/13
遊泰注意丨41歲台男遊泰遇車禍死亡　醫院1理由拒接收　救護員批：為甚麼不幫他？
【恐怖意外】玩滑翔傘纏電線杆懸掛高空2小時　男子觸2萬伏特高壓電身亡
11:40 2023/06/19
【恐怖意外】玩滑翔傘纏電線杆懸掛高空2小時　男子觸2萬伏特高壓電身亡
【旅遊意外】港女台灣玩滑翔傘失控墜落民宅旁　左腳骨折頭部受傷送院
17:38 2023/05/26
【旅遊意外】港女台灣玩滑翔傘失控墜落民宅旁　左腳骨折頭部受傷送院

你可能感興趣

遊泰注意丨41歲台男遊泰遇車禍死亡　醫院1理由拒接收　救護員批：為甚麼不幫他？
12:44 2023/12/13
遊泰注意丨41歲台男遊泰遇車禍死亡　醫院1理由拒接收　救護員批：為甚麼不幫他？
【恐怖意外】玩滑翔傘纏電線杆懸掛高空2小時　男子觸2萬伏特高壓電身亡
11:40 2023/06/19
【恐怖意外】玩滑翔傘纏電線杆懸掛高空2小時　男子觸2萬伏特高壓電身亡
【旅遊意外】港女台灣玩滑翔傘失控墜落民宅旁　左腳骨折頭部受傷送院
17:38 2023/05/26
【旅遊意外】港女台灣玩滑翔傘失控墜落民宅旁　左腳骨折頭部受傷送院
健康問題 網絡熱話 小紅書 骨折 手術 海灘 泰國 KOL

最高瀏覽

【財政預算案2024】派錢派消費券未有公布　薪俸稅差餉寬減近年新低
【財政預算案2024】派錢派消費券未有公布　薪俸稅差餉寬減近年新低