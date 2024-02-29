遊泰注意｜KOL泰國玩滑翔傘高空墮下　斷腳腿骨穿出皮膚商家反斥：她在假裝

▲ KOL泰國玩滑翔傘高空墮下，斷腳腿骨穿出皮膚商家反斥：她在假裝。

不少人都泰國旅遊都會嘗試滑翔傘，惟近日内地一名女網紅表示，上周在泰國布吉島玩滑翔傘時，從高空跌落沙灘，導致左邊小腿當場斷裂骨折，需要做手術打入15cm鋼釘，縫合超過20針，然而事後滑翔傘商家卻推諉責任：「我覺得她在假裝」。

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玩滑翔傘從高空墮下致小腿斷裂骨折

内地網紅「娜達韓」27日在小紅書上載影片，分享她在泰國玩滑翔傘遇險的經過。她表示，事發於2月24日，她與朋友在泰國布吉島卡倫海灘找了一家滑翔傘商家玩滑翔傘。她們向商家支付費用後，在起飛前對方卻沒有任何的安全告知及合同簽署，

還沒等我們反應過來，我們剛交完錢，這邊幾個大漢就已經把我們的安全繩給綁好了。

當時娜達韓一直向對方說「wait wait」，希望商家能講解滑翔傘起飛後及降落時的操作流程，但對方只是一直催促他們起飛，「他說放心，很safe safe，你跟着我們，你一定不會受傷」。她憶述，在過程中一切正常，但即將降落時突然刮起一陣大風，教練突然控制不住滑翔傘，在4層樓左右的高度向沙灘墮下，而娜達韓的脚最先接觸到地面，導致其左腳當場骨折，骨頭穿過皮膚的表面，呈現一個畸形的狀態。

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涉事商家一直推諉責任

她指，事發後第一時間就已經報警，並自行到醫院求醫。手術後，娜達韓的左腿打入一排長約15cm的鋼釘，並縫合超20針，一年後才能拆除鋼釘。她表示，原本決定與滑翔傘商家私了，要求賠償20萬泰銖（約4.36萬港元），但對方不予理會，

他直接拿了5萬泰銖，甩給我泰國的翻譯小姐姐，也就是折合人民幣1萬塊錢，他們打算1萬塊錢把這個事就了了。

娜達韓表示，涉事商家一直推諉責任，認為「她在假裝，她就是想訛我們」，而且還一直耍無賴，並不相信她有做手術，是因他們而造成受傷。直至她要求護士拆開紗布展示傷口，對方才罷休。

他們眼睜睜看着我從天空上掉下來，摔到地上，我的腿已經扭成了畸形，我的骨頭碴子都冒出來了，他們居然說我在假裝。

事後，娜達韓準備以刑事責任起訴涉事商家，目前她已經將訴訟請求委托當地律師幫助處理。她又表示，事發翌日警方調查時，涉事滑翔傘商家仍在正常營業，「他們就是這麽狂妄的」，並勸籲其他遊客不要嘗試滑翔傘這類危險的項目，「我真的不希望再看到有任何人因為滑翔傘出事了」。

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責任編輯：羅嘉欣