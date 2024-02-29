爸媽自豪丨媽媽患癌化療勸諭安心去飛 公屋機師：遺憾無帶爸媽坐上自己駕駛的飛機

▲ 《飛常日誌》劇照

史丹媽患癌已經一段日子，初時做化療效果很好，腫瘤收縮得很快，痛症都改善了很多，差不多可以正常生活。初時，做化療是免費的，政府付錢，完了化療後要轉標靶藥，標靶藥政府沒有資助，要病者自付。然而，癌病標靶藥，真是貴得很恐怖，每天都要幾千元藥費，錢花了便算，最煩是用藥後完全不能控制病情，腫瘤反彈得很快，比之前還要差。

結果，又要改用另一種化療藥，再做另一個療程的化療，今次沒有資助，要自己付錢，但這次化療的效果不算很好，痛症還是很厲害。家人患癌當然不開心，最令史丹心酸的時候，是望着給痛症折磨的媽媽，卻沒辦法可以幫到她。雖然已經知道是末期癌症，醫生可做的事情也不多，主要都是開止痛藥，而史丹又要繼續飛，有時走一轉要超過一星期才回來，老媽只是不停地說：「你放心去飛啦，唔使擔心我呀，我頂得住㗎喇。」

史丹很多時都會在想，會否離開香港太耐？回港後會再見不到自己的媽媽？萬一在外地收到媽媽病危的消息，又可以怎樣？食得鹹魚抵得渴，做得航空業就要承受這些限制。因為史丹以前也去過醫院做義工，故曾見過不少病危的病人，但自己最親的家人病危，那麼接近死亡，真的無感受過。

史丹父母年紀老邁，很遺憾一直無機會給他們坐過史丹駕駛的飛機，很想帶他們飛上天空，跟他們說，現在的機長就是你們一手在公屋湊大的兒子，你們沒有靠過其他人，是親手養育帶大到現在的史丹，你們應該深感自豪和安慰。

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