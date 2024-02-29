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婚後事丨黎諾懿全裸露股挑戰電視尺度　與賴慰玲浴缸纏綿戲掀熱話

娛樂 11:25 2024/02/29

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熱門 新手爸媽 李龍基 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區

TVB熱播中的新劇《婚後事》，昨晚（28日）以「甘誠鈞Davey」（黎諾懿飾）視點說故事，雖然他已有親密女友Gina（賴慰玲Winki飾），不過仍有不少風流帳，第一幕的激情場面先有吳紫韻以黑色吊帶性感睡衣色誘他，希望可以踢走Gina。

婚後事劇透丨第4集劇情預告　潘悅被追訪生活大亂不原諒父母離婚

婚後事丨吳紫韻半裸上陣

之後，吳紫韻更索性半裸色誘對方，但可惜Davey本着逢場作戲的心態，不為所動，最後咀完吳紫韻便離去。

之後在Gina與Davey籌備婚禮期間，他接二連三想到昔日自己如何暗地淌著血陪阿Tim及Emma辦婚事；原來Davey讀書時已對Emma一見鍾情，可惜在追求期間發現Emma早已情傾阿Tim，自此Davey只能將愛埋在心底深處。

吳紫韻半裸色誘黎諾懿。

婚後事丨對Emma愛埋在心底

Davey對Emma的情感，Gina其實亦一早知道，但由於Gina天生是識時務的生存者，為了留住Davey，多年來對Davey與Emma的曖昧行為從不過問，直到Emma利用《婚後事》攻擊阿Tim後，Emma看到Davey像發了瘋般為阿Tim拆彈，再加上Davey突然決定不結婚，終引爆潛藏二人之間多年的炸彈，經過連番爭執，Gina決定離開Davey。

對於情場浪子底牌原來是「癡情意外」，網民無不感到愕然，並大讚編劇扭橋扭得好：「估唔到馬壯都有反cup位。」

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婚後事丨諾懿全裸勁激

昨晚《婚後事》諾懿與Winki的「鴛鴦浸浴戲」成焦點，諾懿竟以全裸姿態上陣挑戰電視尺度，而二人浸浴期間姿勢相當親密，除了有熱吻鏡頭，Winki的手搭著諾懿的膝頭之餘，其中一隻腳更纏在諾懿腰間，而Winki一雙白滑美腿更贏盡焦點及正評。

Winki劇集開播前談到相關場口時，大讚諾懿是好拍檔，讓她能在百分百安心情況下完成拍攝。 

不少網民都指黎諾懿今次艷福無邊，身邊有多位女伴，場口也十分激！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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