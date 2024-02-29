娛圈暖爸丨周柏豪4歲女兒準備小一面試　暖爸隔空打氣：咁你interview加油喇

▲ 周柏豪被愛女「投訴」！

周柏豪近年中港兩邊走努力吸金養家，近日他身處上海工作，不過周柏豪未有忽略家庭，昨晚他於IG分享跟愛女芯芯的有趣對話，周柏豪被「前世情人」撒嬌投訴！

已經4歲多的芯芯跟爹地周柏豪說：「我唔想你唱歌呀。」柏豪隨即問女兒何解，芯芯即解釋：「我唔想你返工搭飛機去好遠。」周柏豪即問愛女：「咁我唔唱歌，咁返邊樣工作好呢？」

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柏豪愛女準備小一面試

芯芯即建議跟爹地一齊做消防員，柏豪聽罷即說：「哈哈，好喎。Daddy細個都好想自己大個做消防員。同埋消防員救好多人好偉大，但係就好辛苦好危險㗎。同埋消防員都要interview㗎，好似你interview 學校咁。」

原來4歲多的芯芯要為小一入學面試準備，當中柏豪更說：「好呀，哈哈，咁你interview 加油喇喎。」

另外柏豪分享了一張芯芯的背面照，見芯芯長高了不少，網民也留言：「芯悅咁高啦？！」和「芯芯大個女左好多」等。

▲ 2019年12月，周柏豪公佈榮升人父！（取自instagram）

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暖爸每天目標：見到女兒笑

周柏豪於2016年跟圈外女友朱敏君結婚，二人育有一對子女，大女Sonya已經4歲多，細仔亦快將3歲。

柏豪曾於《兩個小生去camping》節目中大談湊女經，他大爆愛女Sonya好貪靚，十足一個「公主仔」，不過柏豪曾遭愛女嫌棄。

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他笑說：「有時阿女扭計，我會叫佢冷靜，但佢嫌我長氣，話要媽咪陪佢冷靜。可能我不斷用訓導把聲同佢講，頻率比較密，聲線唔夠可愛。」

現在的周柏豪可說有女萬事足，他曾說：「見到個女好神奇，願意為佢做所有嘢，見到個女對我笑，就係完成咗當日目標。」

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