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飲食攻略︱熬夜1個月=飲65樽可樂熱量　營養師揭致肥3要素做足3重點瞓住瘦

保健美顏 12:25 2024/02/29

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熱門 新手爸媽 李龍基 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區

熬夜1個月=飲65樽可樂熱量！營養師揭致肥3要素，做足3點瞓住瘦。

【睡眠不足/肥胖/捱夜/熬夜/夜貓族/生長激素】睡眠不足除了影響精神，更會導致肥胖。台灣營養師李婉萍指出，經常熬夜的人會在不知不覺中變得肥胖，熬夜1個月所增加的熱量更相當於喝下65樽可樂！

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李婉萍營養師在Facebook專頁發文，指出有不少「夜貓族」的肥胖問題，實際上是因為太常熬夜導致。當中有3大關鍵要素影響：

1. 生長激素降低

生長激素對於脂肪代謝極其重要。而熬夜、睡眠不足，會使生長激素降低；生長激素不足就會讓新陳代謝變差、熱量無法被消耗，多餘的能量就會累積成脂肪，導致體重增加、變胖。

2. 瘦體素降低

瘦體素分泌的黃金時段是在晚上11點到凌晨2點。如果熬夜、睡眠不足，就會使瘦體素降低。

3. 飢餓素升高

瘦體素降低的同時，飢餓素會升高，造成源源不斷的飢餓感，容易吃進更多熱量。有研究顯示，睡眠不足還會改變人的飲食喜好，讓人更愛進食高碳水化合物的垃圾食物。

李婉萍又進一步分享，有實驗結果顯示，熬夜的人會比其在睡眠充足時，平均一日多攝取300kcal；1個月累積下來就是9000kcal，相當於喝下65樽可樂的熱量！

做足3重點瞓住瘦

想要變瘦，其實只要生活上養成3個簡單好習慣，不再熬夜就能遠離肥胖，讓身體更健康。李婉萍建議以下做法：

  • 晚上11點以前睡覺
  • 每天睡足6-8小時
  • 睡前3小時內不進食

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責任編輯：羅嘉欣

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