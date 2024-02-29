WhatsApp新增「以日期搜索訊息」功能 即睇使用教學

▲ WhatsApp新增「以日期搜索訊息」功能。

WhatsApp新增「以日期搜索訊息」功能，WhatsApp用家必學。Mark Zuckerberg宣布WhatsApp將為「訊息搜尋」增添全新功能，用戶可按日期輕鬆搜尋對話記錄。

新功能讓用戶只需於搜尋列中輸入日期，便可開啟當日的對話訊息，方便用戶利用此功能查閱重要訊息或再三確認訊息發送的時間。

此功能將陸續開放予Android用家使用，並已登陸iOS、Mac桌面和WhatsApp網頁版（web.whatsapp.com），用戶可輕鬆透過點擊對話頂部的聯絡人或群組名稱，然後於搜尋列中輸入日期，即可檢視當日的訊息。

用戶同時可應用WhatsApp目前的訊息搜尋功能，尋找指定的多媒體、連結及文件訊息。若用戶想搜尋個別的多媒體訊息，可於個人或群組對話中點擊聯絡人或群組名稱，再從中選擇所需的媒體、連結或文件。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5