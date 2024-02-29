親子教育丨無條件的愛讓子女變強　澳網冠軍冼拿：父母零壓力助成就

▲ 親子關係一直影響子女的成長，良好的親子互動和無條件的愛能讓子女內心變得強大，讓他們安全地探索外在世界，最終子女就能夢想成真，成為下一位「冼拿」！(網上圖片)

「希望每個人都能擁有我的父母！」、「我的父母總是對我保持零壓力，這也許是我在這裡 (澳網決賽) 的關鍵！」這是今屆澳洲網球公開賽冠軍冼拿賽後的剖白。很多家長都希望子女成為人中龍鳳，不少家長也詢問筆者如何教導子女他們才能成材？相信冼拿與父母的關係能夠給予我們很大的啟示和借鏡！

最新影片推介

22歲意大利新星冼拿（Jannik Sinner）在澳洲網球公開賽四強擊敗「澳網之王」祖高域，終止對方在墨爾本6年多的不敗紀錄。在男單決賽對上麥維迪夫，在先失頭兩盤劣勢絕地反擊，最終以3：2驚天逆轉封王，首奪大滿貫，成為征服澳網的第一位意大利球員。

在賽後分享，冼拿讚美父母：「他們是完美的父母！」這證明他擁有一對好爸爸和好媽媽，他們一直給予冼拿無限愛的正能量。「即使當時我年紀還小，我的父母總是讓我選擇任何我想做的事。」冼拿的父母給予他無限自由，讓他選擇自己喜歡的事情，就是這種自由讓冼拿能夠追隨自己的夢想，帶着熱誠去追夢。由於父母的全力支持和給予的安全感，這樣冼拿就能全程投入和探索他的網球世界，充分發揮自己的潛能。

「他們從不給我施加壓力，我希望這種自由能傳遞至更多的年幼孩子。」父母和子女從出生當天開始就一直聯繫着，子女就像父母手裏的風箏，親子關係又如放風箏，而風就是壓力。當風箏遇上風，如果父母緊握不放，風箏便不能向上升，相反如果安心放開雙手，這樣風箏就能乘風而上，步入無人之境。當風箏沒有風，即是當子女遇上挫敗或挫折，父母就要做微風，給予無條件的鼓勵、擁抱和支持。換言之，減少對子女的束縛，子女的人生就不設限。

「我喜歡在壓力風暴中跳舞，壓力總是存在的，就我個人而言，壓力是好的，因為大多數時候我都會發揮出最好的網球水準，因此我們必須以一種良好的方式接受它。」適量的壓力（Eustress) 能將我們的表現發揮到極限，過量的壓力 （Distress) 能打垮我們，然後引發負面情緒。冼拿對壓力的看法是非常正面，這反映他是一位高逆商 (Adversity Quotient, AQ) 的人，這解釋了為何他遇強越強和擁有反敗為勝的能力。冼拿也曾經提及他會從每一個失敗中學習，這也反映在今次從後趕上的澳網決賽當中。

親子關係一直影響子女的成長，良好的親子互動和無條件的愛能讓子女內心變得強大，讓他們安全地探索外在世界，最終子女就能夢想成真，成為下一位「冼拿」！