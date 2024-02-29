王菲前夫李亞鵬棄影從商欠巨債　被指直播呻窮痛哭流涕求打賞

▲ 王菲前夫李亞鵬被指在直播時痛哭流涕求打賞。

王菲前夫李亞鵬在2010年拍電影《將愛情進行到底》時宣布告別「演員」身分專心從商。可是淡出演藝圈經商的他卻被投資失利，還被爆未按時還款4000萬人民幣，遭法院強制執行。

近日，李亞鵬在直播中痛哭流涕，聲稱已連續吃了一星期外賣，可憐的模樣掀熱議。

王菲前夫李亞鵬欠債4000萬人民幣 無奈坦言：面臨困難遠不止此數

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李亞鵬爆欠債醜聞

事因在日前李亞鵬在直播間截圖流出，只見圖內的他痛哭流涕，聲稱自己經還完了10多年的債，但目前仍還有不少債務未還清，表示自己「冇啖好食」已連續吃了一整星期外賣，請求粉絲能夠打賞。

其實，李亞鵬在2022年和世界小姐出身的海哈金喜再婚，可是之後就不斷爆出欠債的醜聞。當時，他曾在社交網發長文表示，自己面臨的困難不止4000萬人民幣欠債，過去幾年的時間企業一直在苦撐，去年還大量裁員200人，至今仍欠付多名員工的補償金，更形容現在是他人生最黑暗的時刻。

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但另一方面，事實今次網上流傳有關李亞鵬求打賞畫面只是截圖，並沒完整版影片僅靠幾張截圖，不少粉絲紛紛質疑真實性。

有當天睇直播的粉絲指，所謂李亞鵬痛哭流涕只是當時他在鏡頭前擤鼻涕而已，指他的真實生活情況並非網上所指如此不堪。

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